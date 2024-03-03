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Тысячи врачей в Южной Корее вышли на митинг против реформы здравоохранения - 03.03.2024, ПРАЙМ
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Тысячи врачей в Южной Корее вышли на митинг против реформы здравоохранения
Тысячи врачей в Южной Корее вышли на митинг против реформы здравоохранения - 03.03.2024, ПРАЙМ
Тысячи врачей в Южной Корее вышли на митинг против реформы здравоохранения
Тысячи врачей со всей Южной Кореи провели в центре Сеула митинг против правительственной реформы здравоохранения, предполагающей резкое увеличение количество... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T22:53+0300
2024-03-03T22:53+0300
южная корея
митинг
система здравоохранения
реформа
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Тысячи врачей со всей Южной Кореи провели в центре Сеула митинг против правительственной реформы здравоохранения, предполагающей резкое увеличение количество мест в медицинских вузах, сообщило агентство Yonhap. "В сегодняшнем митинге приняли коллективное участие члены городских и провинциальных, а также специализированных комитетов Корейской медицинской ассоциации, которые пришли под своими флагами. По оценкам полиции, количество участников митинга составило 12 тысяч человек", — говорится в сообщении. Выступивший перед собравшимися глава чрезвычайного комитета Корейской медицинской ассоциации (КМА) Ким Тхэ У заявил, что правительство в одностороннем порядке продвигает меры, с которыми медики решительно не согласны. По его словам, заявления правительства о готовности к диалогу являются проявлением двойных стандартов, поскольку оно не готово корректировать свои планы об увеличении количества абитуриентов в медицинских вузах, и при этом продолжает давление на бастующих врачей-ординаторов. В оглашенной на митинге резолюции ассоциация указала, что меры властей в конечном итоге приведут лишь к резкому росту стоимости медицинских услуг. Другие выступавшие также призвали отказаться от политики нерационального увеличения количества специалистов, оказывающих базовые медицинские услуги, и заняться вместо этого улучшением условий их труда. Правительство, в свою очередь, планирует с 4 марта начать применять административные и уголовные меры к врачам-ординаторам, которые не вернулись на рабочие места, несмотря на соответствующий приказ властей. Министерство здравоохранения в понедельник проведет итоговую проверку, после чего начнет приостанавливать лицензии, а также применять другие административные меры и добиваться уголовной ответственности за нарушение медицинского законодательства. За отказ выполнить требование властей медикам может грозить до двух лет тюрьмы. . Ранее минздрав Южной Кореи заявил о планах дополнительно принять в этом году на медицинские специальности 2 тысячи абитуриентов — на 60% больше, чем обычно. Власти считают, что в системе здравоохранения сложилась критическая нехватка врачей по базовым специальностям, которая особенно остро ощущается в регионах. В свою очередь, в Корейской медицинской ассоциации, объединяющей абсолютное большинство сертифицированных врачей-специалистов, полагают, что решить проблемы простым увеличением числа мест в вузах невозможно, и необходимо в первую очередь кардинально улучшать условия работы медиков. Врачи уверены, что повышение количества дипломированных специалистов не поможет удержать их в регионах и на малопривлекательных специальностях.
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южная корея, митинг, система здравоохранения, реформа
ЮЖНАЯ КОРЕЯ, митинг, система здравоохранения, реформа
22:53 03.03.2024
 
Тысячи врачей в Южной Корее вышли на митинг против реформы здравоохранения

Южнокорейские врачи провели митинг против реформы здравоохранения

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Тысячи врачей со всей Южной Кореи провели в центре Сеула митинг против правительственной реформы здравоохранения, предполагающей резкое увеличение количество мест в медицинских вузах, сообщило агентство Yonhap.
"В сегодняшнем митинге приняли коллективное участие члены городских и провинциальных, а также специализированных комитетов Корейской медицинской ассоциации, которые пришли под своими флагами. По оценкам полиции, количество участников митинга составило 12 тысяч человек", — говорится в сообщении.
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Выступивший перед собравшимися глава чрезвычайного комитета Корейской медицинской ассоциации (КМА) Ким Тхэ У заявил, что правительство в одностороннем порядке продвигает меры, с которыми медики решительно не согласны. По его словам, заявления правительства о готовности к диалогу являются проявлением двойных стандартов, поскольку оно не готово корректировать свои планы об увеличении количества абитуриентов в медицинских вузах, и при этом продолжает давление на бастующих врачей-ординаторов.
В оглашенной на митинге резолюции ассоциация указала, что меры властей в конечном итоге приведут лишь к резкому росту стоимости медицинских услуг. Другие выступавшие также призвали отказаться от политики нерационального увеличения количества специалистов, оказывающих базовые медицинские услуги, и заняться вместо этого улучшением условий их труда.
Правительство, в свою очередь, планирует с 4 марта начать применять административные и уголовные меры к врачам-ординаторам, которые не вернулись на рабочие места, несмотря на соответствующий приказ властей.
Министерство здравоохранения в понедельник проведет итоговую проверку, после чего начнет приостанавливать лицензии, а также применять другие административные меры и добиваться уголовной ответственности за нарушение медицинского законодательства. За отказ выполнить требование властей медикам может грозить до двух лет тюрьмы. .
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Ранее минздрав Южной Кореи заявил о планах дополнительно принять в этом году на медицинские специальности 2 тысячи абитуриентов — на 60% больше, чем обычно. Власти считают, что в системе здравоохранения сложилась критическая нехватка врачей по базовым специальностям, которая особенно остро ощущается в регионах.
В свою очередь, в Корейской медицинской ассоциации, объединяющей абсолютное большинство сертифицированных врачей-специалистов, полагают, что решить проблемы простым увеличением числа мест в вузах невозможно, и необходимо в первую очередь кардинально улучшать условия работы медиков. Врачи уверены, что повышение количества дипломированных специалистов не поможет удержать их в регионах и на малопривлекательных специальностях.
 
ЮЖНАЯ КОРЕЯмитингсистема здравоохраненияреформа
 
 
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