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Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства
Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства - 03.03.2024, ПРАЙМ
Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства
У России есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал, чтобы заменить импортные лекарства и медицинское оборудование, заявил министр... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T14:37+0300
2024-03-03T14:37+0300
2024-03-03T14:37+0300
россия
лекарства
отечественные лекарства
михаил мурашко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар — ПРАЙМ. У России есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал, чтобы заменить импортные лекарства и медицинское оборудование, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко находится в Крыму с рабочим визитом, в рамках которого посетил ряд медицинских учреждений. "Сегодня есть возможности российской промышленности, которые должны активно использоваться. То, что страна уже выпускает в достаточном объеме и отличного качества, все должно использоваться.... Страна имеет компетенции, возможности, высокий интеллектуальный потенциал для того, чтобы это реализовать", — сказал Мурашко. По его словам, в России стали больше выпускать отечественных медицинских препаратов, открыты новые производства, а также создана система мониторинга по выводу лекарств на рынок и их ускоренному производству. "Сегодня существует ряд серьезным программ по развитию фармацевтической и медицинской промышленности для изготовления производственно-медицинских изделий", — добавил министр.Ранее стало известно, что в Госдуме хотят внести изменения в Гражданский Кодекс РФ для ускорения подготовки к вводу в гражданский оборот лекарственных препаратов отечественного производства, следует из соответствующего проекта рекомендаций.
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россия, лекарства, отечественные лекарства, михаил мурашко
РОССИЯ, лекарства, отечественные лекарства, Михаил Мурашко
Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства
Мурашко: у России есть возможности заменить импортные лекарства
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар — ПРАЙМ. У России есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал, чтобы заменить импортные лекарства и медицинское оборудование, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко находится в Крыму с рабочим визитом, в рамках которого посетил ряд медицинских учреждений.
"Сегодня есть возможности российской промышленности, которые должны активно использоваться. То, что страна уже выпускает в достаточном объеме и отличного качества, все должно использоваться.... Страна имеет компетенции, возможности, высокий интеллектуальный потенциал для того, чтобы это реализовать", — сказал Мурашко.
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По его словам, в России стали больше выпускать отечественных медицинских препаратов, открыты новые производства, а также создана система мониторинга по выводу лекарств на рынок и их ускоренному производству.
"Сегодня существует ряд серьезным программ по развитию фармацевтической и медицинской промышленности для изготовления производственно-медицинских изделий", — добавил министр.
Ранее стало известно, что в Госдуме хотят внести изменения в Гражданский Кодекс РФ для ускорения подготовки к вводу в гражданский оборот лекарственных препаратов отечественного производства, следует из соответствующего проекта рекомендаций.