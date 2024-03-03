https://1prime.ru/20240303/lekarstva-845831972.html

Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства

Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства - 03.03.2024, ПРАЙМ

Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства

У России есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал, чтобы заменить импортные лекарства и медицинское оборудование, заявил министр... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T14:37+0300

2024-03-03T14:37+0300

2024-03-03T14:37+0300

россия

лекарства

отечественные лекарства

михаил мурашко

https://1prime.ru/img/84242/03/842420319_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_761d3ba1a66781071a24276fe78eb946.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар — ПРАЙМ. У России есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал, чтобы заменить импортные лекарства и медицинское оборудование, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко находится в Крыму с рабочим визитом, в рамках которого посетил ряд медицинских учреждений. "Сегодня есть возможности российской промышленности, которые должны активно использоваться. То, что страна уже выпускает в достаточном объеме и отличного качества, все должно использоваться.... Страна имеет компетенции, возможности, высокий интеллектуальный потенциал для того, чтобы это реализовать", — сказал Мурашко. По его словам, в России стали больше выпускать отечественных медицинских препаратов, открыты новые производства, а также создана система мониторинга по выводу лекарств на рынок и их ускоренному производству. "Сегодня существует ряд серьезным программ по развитию фармацевтической и медицинской промышленности для изготовления производственно-медицинских изделий", — добавил министр.Ранее стало известно, что в Госдуме хотят внести изменения в Гражданский Кодекс РФ для ускорения подготовки к вводу в гражданский оборот лекарственных препаратов отечественного производства, следует из соответствующего проекта рекомендаций.

https://1prime.ru/20240131/842949679.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, лекарства, отечественные лекарства, михаил мурашко