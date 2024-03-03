Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства - 03.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240303/lekarstva-845831972.html
Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства
Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства - 03.03.2024, ПРАЙМ
Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства
У России есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал, чтобы заменить импортные лекарства и медицинское оборудование, заявил министр... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T14:37+0300
2024-03-03T14:37+0300
россия
лекарства
отечественные лекарства
михаил мурашко
https://1prime.ru/img/84242/03/842420319_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_761d3ba1a66781071a24276fe78eb946.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар — ПРАЙМ. У России есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал, чтобы заменить импортные лекарства и медицинское оборудование, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Мурашко находится в Крыму с рабочим визитом, в рамках которого посетил ряд медицинских учреждений. "Сегодня есть возможности российской промышленности, которые должны активно использоваться. То, что страна уже выпускает в достаточном объеме и отличного качества, все должно использоваться.... Страна имеет компетенции, возможности, высокий интеллектуальный потенциал для того, чтобы это реализовать", — сказал Мурашко. По его словам, в России стали больше выпускать отечественных медицинских препаратов, открыты новые производства, а также создана система мониторинга по выводу лекарств на рынок и их ускоренному производству. "Сегодня существует ряд серьезным программ по развитию фармацевтической и медицинской промышленности для изготовления производственно-медицинских изделий", — добавил министр.Ранее стало известно, что в Госдуме хотят внести изменения в Гражданский Кодекс РФ для ускорения подготовки к вводу в гражданский оборот лекарственных препаратов отечественного производства, следует из соответствующего проекта рекомендаций.
https://1prime.ru/20240131/842949679.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84242/03/842420319_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_d8011ceb267fdfc107d9bf7990876b3b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, лекарства, отечественные лекарства, михаил мурашко
РОССИЯ, лекарства, отечественные лекарства, Михаил Мурашко
14:37 03.03.2024
 
Мурашко заявил о возможности России заменить импортные лекарства

Мурашко: у России есть возможности заменить импортные лекарства

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар — ПРАЙМ. У России есть все возможности и высокий интеллектуальный потенциал, чтобы заменить импортные лекарства и медицинское оборудование, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко находится в Крыму с рабочим визитом, в рамках которого посетил ряд медицинских учреждений.
"Сегодня есть возможности российской промышленности, которые должны активно использоваться. То, что страна уже выпускает в достаточном объеме и отличного качества, все должно использоваться.... Страна имеет компетенции, возможности, высокий интеллектуальный потенциал для того, чтобы это реализовать", — сказал Мурашко.
Президент РФ В. Путин встретился с доверенными лицами - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2024
Путин оценил обеспечение россиян жизненно важными лекарствами
31 января, 17:11
По его словам, в России стали больше выпускать отечественных медицинских препаратов, открыты новые производства, а также создана система мониторинга по выводу лекарств на рынок и их ускоренному производству.
"Сегодня существует ряд серьезным программ по развитию фармацевтической и медицинской промышленности для изготовления производственно-медицинских изделий", — добавил министр.
Ранее стало известно, что в Госдуме хотят внести изменения в Гражданский Кодекс РФ для ускорения подготовки к вводу в гражданский оборот лекарственных препаратов отечественного производства, следует из соответствующего проекта рекомендаций.
 
РОССИЯлекарстваотечественные лекарстваМихаил Мурашко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала