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Маск задался вопросом, почему все еще существует НАТО - 03.03.2024, ПРАЙМ
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Маск задался вопросом, почему все еще существует НАТО
Маск задался вопросом, почему все еще существует НАТО - 03.03.2024, ПРАЙМ
Маск задался вопросом, почему все еще существует НАТО
Американский миллиардер Илон Маск выразил недоумение, почему НАТО все еще существует, хотя Организация Варшавского договора, объединявшая социалистические... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T09:48+0300
2024-03-03T09:48+0300
илон маск
нато
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск выразил недоумение, почему НАТО все еще существует, хотя Организация Варшавского договора, объединявшая социалистические государства Восточной Европы, которым в годы холодной войны противостояли страны Запада, перестала существовать.В соцсети X предприниматель Дэвид Сакс заявил, что в 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулось с экзистенциальным кризисом: причины его существования больше не существовало.Однако вместо того, чтобы расформироваться, у альянса появилась новая миссия: расширяться, а этот процесс породил враждебность, необходимую для оправдания самого существования, что породило замкнутый цикл."Это правда. Я всегда задавался вопросом, почему НАТО продолжает существовать, хотя его враг и причина существования, Варшавский договор, распался", — подчеркнул Маск.
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илон маск, нато
Илон Маск, НАТО
09:48 03.03.2024
 
Маск задался вопросом, почему все еще существует НАТО

Маск выразил недоумение, почему НАТО существует, несмотря на распад соцлагеря

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск выразил недоумение, почему НАТО все еще существует, хотя Организация Варшавского договора, объединявшая социалистические государства Восточной Европы, которым в годы холодной войны противостояли страны Запада, перестала существовать.
В соцсети X предприниматель Дэвид Сакс заявил, что в 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулось с экзистенциальным кризисом: причины его существования больше не существовало.
Однако вместо того, чтобы расформироваться, у альянса появилась новая миссия: расширяться, а этот процесс породил враждебность, необходимую для оправдания самого существования, что породило замкнутый цикл.
Балаклава, Крым - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2024
В Крыму призвали Украину прислушаться к Маску
Вчера, 13:24
"Это правда. Я всегда задавался вопросом, почему НАТО продолжает существовать, хотя его враг и причина существования, Варшавский договор, распался", — подчеркнул Маск.
 
Илон МаскНАТО
 
 
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