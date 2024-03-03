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Маск задался вопросом, почему все еще существует НАТО

Маск задался вопросом, почему все еще существует НАТО - 03.03.2024, ПРАЙМ

Маск задался вопросом, почему все еще существует НАТО

Американский миллиардер Илон Маск выразил недоумение, почему НАТО все еще существует, хотя Организация Варшавского договора, объединявшая социалистические... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T09:48+0300

2024-03-03T09:48+0300

2024-03-03T09:48+0300

илон маск

нато

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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск выразил недоумение, почему НАТО все еще существует, хотя Организация Варшавского договора, объединявшая социалистические государства Восточной Европы, которым в годы холодной войны противостояли страны Запада, перестала существовать.В соцсети X предприниматель Дэвид Сакс заявил, что в 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулось с экзистенциальным кризисом: причины его существования больше не существовало.Однако вместо того, чтобы расформироваться, у альянса появилась новая миссия: расширяться, а этот процесс породил враждебность, необходимую для оправдания самого существования, что породило замкнутый цикл."Это правда. Я всегда задавался вопросом, почему НАТО продолжает существовать, хотя его враг и причина существования, Варшавский договор, распался", — подчеркнул Маск.

https://1prime.ru/20240302/845818999.html

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илон маск, нато