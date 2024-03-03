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Маск задался вопросом, почему все еще существует НАТО
Маск задался вопросом, почему все еще существует НАТО - 03.03.2024, ПРАЙМ
Маск задался вопросом, почему все еще существует НАТО
Американский миллиардер Илон Маск выразил недоумение, почему НАТО все еще существует, хотя Организация Варшавского договора, объединявшая социалистические... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T09:48+0300
2024-03-03T09:48+0300
2024-03-03T09:48+0300
илон маск
нато
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск выразил недоумение, почему НАТО все еще существует, хотя Организация Варшавского договора, объединявшая социалистические государства Восточной Европы, которым в годы холодной войны противостояли страны Запада, перестала существовать.В соцсети X предприниматель Дэвид Сакс заявил, что в 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулось с экзистенциальным кризисом: причины его существования больше не существовало.Однако вместо того, чтобы расформироваться, у альянса появилась новая миссия: расширяться, а этот процесс породил враждебность, необходимую для оправдания самого существования, что породило замкнутый цикл."Это правда. Я всегда задавался вопросом, почему НАТО продолжает существовать, хотя его враг и причина существования, Варшавский договор, распался", — подчеркнул Маск.
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илон маск, нато
Маск задался вопросом, почему все еще существует НАТО
Маск выразил недоумение, почему НАТО существует, несмотря на распад соцлагеря
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск выразил недоумение, почему НАТО все еще существует, хотя Организация Варшавского договора, объединявшая социалистические государства Восточной Европы, которым в годы холодной войны противостояли страны Запада, перестала существовать.
В соцсети X
предприниматель Дэвид Сакс заявил, что в 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулось с экзистенциальным кризисом: причины его существования больше не существовало.
Однако вместо того, чтобы расформироваться, у альянса появилась новая миссия: расширяться, а этот процесс породил враждебность, необходимую для оправдания самого существования, что породило замкнутый цикл.
В Крыму призвали Украину прислушаться к Маску
"Это правда. Я всегда задавался вопросом, почему НАТО продолжает существовать, хотя его враг и причина существования, Варшавский договор, распался", — подчеркнул Маск.