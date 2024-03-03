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Мелони указала на сложности использования активов России - 03.03.2024, ПРАЙМ
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Мелони указала на сложности использования активов России
Мелони указала на сложности использования активов России - 03.03.2024, ПРАЙМ
Мелони указала на сложности использования активов России
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала на наличие юридических и экономических сложностей в случае использования суверенных активов России для Украины. | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T05:15+0300
2024-03-03T05:24+0300
италия
замороженные российские активы
джорджа мелони
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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала на наличие юридических и экономических сложностей в случае использования суверенных активов России для Украины. "С одной стороны ясно, что использование суверенных российских фондов стало бы способом гарантии восстановления Украины &lt;...&gt; это было бы справедливо с философской точки зрения. С юридической и экономической точек зрения, это представляет некоторые сложности", - заявила Мелони во время пресс-подхода в Торонто, где у нее состоялась встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Видео с пресс-подходом Мелони опубликовано на сайте итальянского правительства. Мелони добавила, что считает хорошим предложение ЕС об использовании процентов с замороженных российских активов и его можно вынести на обсуждение на уровне G7. Использовать российские замороженные активы, по ее словам, можно также "под гарантии кредитов". Несмотря на наличие различных решений, как подчеркнула премьер, существуют "объективные сложности в юридическом и финансовом плане, которые нужно учитывать". Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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италия, замороженные российские активы, джорджа мелони
ИТАЛИЯ, замороженные российские активы, Джорджа Мелони
05:15 03.03.2024 (обновлено: 05:24 03.03.2024)
 
Мелони указала на сложности использования активов России

Мелони указала на юридические и экономические сложности использования активов России

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПредседатель Совета министров Италии Джорджия Мелони
Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала на наличие юридических и экономических сложностей в случае использования суверенных активов России для Украины.
"С одной стороны ясно, что использование суверенных российских фондов стало бы способом гарантии восстановления Украины <...> это было бы справедливо с философской точки зрения. С юридической и экономической точек зрения, это представляет некоторые сложности", - заявила Мелони во время пресс-подхода в Торонто, где у нее состоялась встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Видео с пресс-подходом Мелони опубликовано на сайте итальянского правительства.
Мелони добавила, что считает хорошим предложение ЕС об использовании процентов с замороженных российских активов и его можно вынести на обсуждение на уровне G7. Использовать российские замороженные активы, по ее словам, можно также "под гарантии кредитов". Несмотря на наличие различных решений, как подчеркнула премьер, существуют "объективные сложности в юридическом и финансовом плане, которые нужно учитывать".
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Йеллен: Вашингтон продолжит искать способ изъять замороженные активы России
1 марта, 14:15
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
 
ИТАЛИЯзамороженные российские активыДжорджа Мелони
 
 
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