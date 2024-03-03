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Сийярто планирует приехать на "Атомэкспо" в Сочи

Сийярто планирует приехать на "Атомэкспо" в Сочи - 03.03.2024, ПРАЙМ

Сийярто планирует приехать на "Атомэкспо" в Сочи

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи. | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T07:27+0300

2024-03-03T07:27+0300

2024-03-03T07:27+0300

атомная энергетика

венгрия

россия

петер сийярто

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АНТАЛЬЯ, 3 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что намерен посетить форум "Атомэкспо" в Сочи. "Да, меня пригласили на "Атомэкспо", я буду, конечно, счастлив приехать, потому что сотрудничество между РФ и Венгрией в сфере ядерной энергетики очень успешно", - заявил министр на полях Дипломатического форума в Анталье. Один из крупнейших международных форумов в области мирного атома "Атомэкспо-2024" пройдет 25-26 марта в Сочи на федеральной территории Сириус в Парке науки и искусств "Сириус", он объединит руководителей государственных структур, крупнейших компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных экспертов. Ключевая тема форума в этом году - "Чистая энергетика: создавая будущее вместе". Планируется обсудить роль ядерной энергетики в национальных стратегиях борьбы с изменениями климата. Форум проводится в России с 2009 года. Предыдущий "Атомэкспо" проходил также в Сочи в ноябре 2022 года. В нем участвовали представители более 50 стран. "Росатом" - организатор форума.

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атомная энергетика, венгрия, россия, петер сийярто