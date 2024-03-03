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Стоимость грузоперевозок через Суэцкий канал выросла в девять раз - 03.03.2024, ПРАЙМ
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Стоимость грузоперевозок через Суэцкий канал выросла в девять раз
Стоимость грузоперевозок через Суэцкий канал выросла в девять раз - 03.03.2024, ПРАЙМ
Стоимость грузоперевозок через Суэцкий канал выросла в девять раз
Стоимость грузоперевозок на судах, направляющихся в порты Красного моря, выросла в девять раз за контейнер, заявил глава администрации Суэцкого канала Усама... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T18:50+0300
2024-03-03T18:50+0300
красное море
суэцкий канал
хуситы
стоимость
грузоперевозки
контейнерные перевозки
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КАИР, 3 мар — ПРАЙМ. Стоимость грузоперевозок на судах, направляющихся в порты Красного моря, выросла в девять раз за контейнер, заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа. "Цены на грузоперевозки для кораблей, направляющихся в порты Красного моря, выросли до 6,8 тысячи долларов за контейнер, в то время как до кризиса они составляли 750 долларов", — сказал Рабиа. Он также обратил внимание на рост стоимости бункерного топлива и страхования судов. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары "террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией".
https://1prime.ru/20240303/sukhogruz-845825950.html
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красное море, суэцкий канал, хуситы, стоимость, грузоперевозки, контейнерные перевозки
КРАСНОЕ МОРЕ, Суэцкий канал, хуситы, стоимость, грузоперевозки, контейнерные перевозки
18:50 03.03.2024
 
Стоимость грузоперевозок через Суэцкий канал выросла в девять раз

Стоимость грузоперевозок через Суэцкий канал выросла до $6,8 тысячи за контейнер

© Пресс-служба Суэцкого канала | Перейти в медиабанкСуэцкий канал.
Суэцкий канал.
© Пресс-служба Суэцкого канала
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КАИР, 3 мар — ПРАЙМ. Стоимость грузоперевозок на судах, направляющихся в порты Красного моря, выросла в девять раз за контейнер, заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.
"Цены на грузоперевозки для кораблей, направляющихся в порты Красного моря, выросли до 6,8 тысячи долларов за контейнер, в то время как до кризиса они составляли 750 долларов", — сказал Рабиа.
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Он также обратил внимание на рост стоимости бункерного топлива и страхования судов.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе.
Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары "террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией".
 
КРАСНОЕ МОРЕСуэцкий каналхуситыстоимостьгрузоперевозкиконтейнерные перевозки
 
 
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