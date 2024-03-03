https://1prime.ru/20240303/suetskiykanal-845835472.html

Стоимость грузоперевозок через Суэцкий канал выросла в девять раз

Стоимость грузоперевозок через Суэцкий канал выросла в девять раз - 03.03.2024, ПРАЙМ

Стоимость грузоперевозок через Суэцкий канал выросла в девять раз

Стоимость грузоперевозок на судах, направляющихся в порты Красного моря, выросла в девять раз за контейнер, заявил глава администрации Суэцкого канала Усама... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T18:50+0300

2024-03-03T18:50+0300

2024-03-03T18:50+0300

красное море

суэцкий канал

хуситы

стоимость

грузоперевозки

контейнерные перевозки

https://1prime.ru/img/83411/05/834110542_0:14:1936:1102_1920x0_80_0_0_eeb226db405513803edb2d657a9fdbcb.jpg

КАИР, 3 мар — ПРАЙМ. Стоимость грузоперевозок на судах, направляющихся в порты Красного моря, выросла в девять раз за контейнер, заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа. "Цены на грузоперевозки для кораблей, направляющихся в порты Красного моря, выросли до 6,8 тысячи долларов за контейнер, в то время как до кризиса они составляли 750 долларов", — сказал Рабиа. Он также обратил внимание на рост стоимости бункерного топлива и страхования судов. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары "террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией".

https://1prime.ru/20240303/sukhogruz-845825950.html

суэцкий канал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

красное море, суэцкий канал, хуситы, стоимость, грузоперевозки, контейнерные перевозки