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США подтвердили, что хуситы затопили британский сухогруз в Красном море

США подтвердили, что хуситы затопили британский сухогруз в Красном море - 03.03.2024, ПРАЙМ

США подтвердили, что хуситы затопили британский сухогруз в Красном море

Центральное командование США подтвердило, что британский сухогруз MV Rubymar, атакованный 18 февраля силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T07:24+0300

2024-03-03T07:24+0300

2024-03-03T07:24+0300

красное море

морской транспорт

хуситы

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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Центральное командование США подтвердило, что британский сухогруз MV Rubymar, атакованный 18 февраля силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситами) в Аденском заливе, затонул в Красном море. Ранее 19 февраля хуситы заявили об атаке на судно, при этом, по их словам, оно получило значительные повреждения, грозившие его затоплением. Экипаж судна смог эвакуироваться. В тот же день телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на источники в Йемене, что судно затонуло. Позднее в тот же день об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Центральное командование США подтвердило попадание ракеты хуситов в сухогруз, при этом не прокомментировало состояние судна. "Второго марта примерно в 2.15 (10.15 мск - ред.) сухогруз Rubymar, шедший под флагом Белиза и принадлежащий Великобритании, затонул в Красном море после удара противокорабльной баллистической ракетой поддерживаемых Ираном террористов хуситов", - говорится в сообщении командования в соцсети Х. В Центральном командовании добавили, что около 21 тысячи метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония, перевозившихся на судне "представляют экологическую опасность в Красном море". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://1prime.ru/20240216/843085585.html

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красное море, морской транспорт, хуситы