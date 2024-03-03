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Движение по трассе "Таврида" временно ограничено
Движение по трассе "Таврида" временно ограничено - 03.03.2024, ПРАЙМ
Движение по трассе "Таврида" временно ограничено
Движение по трассе "Таврида" временно ограничено в керченском направлении в районе Феодосии, сообщил советник главы Республики Крым по информационной политике... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T05:36+0300
2024-03-03T05:36+0300
2024-03-03T06:20+0300
крым
трасса "таврида"
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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Движение по трассе "Таврида" временно ограничено в керченском направлении в районе Феодосии, сообщил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков."Временно ограничено движение по трассе "Таврида" в керченском направлении. Участок в районе Феодосии", - написал он в Telegram-канале. Позже Крючков добавил, что объехать участок можно, повернув в село Батальное и двигаясь по дублеру до села Семисотка, затем вернуться на трассу.На месте работают экипажи ГИБДД, которые сообщают водителями пути объезда участка с ограниченным движением.Также изменена схема движения автобусов по трассе "Таврида" в районе Феодосии. Сегодня ночью также было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, позже его открыли.Как сообщили в Минобороны России, этой ночью средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа.
https://1prime.ru/20240302/845814884.html
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крым, трасса "таврида"
Движение по трассе "Таврида" временно ограничено
Временно ограничено движение по трассе "Таврида" в керченском направлении под Феодосией
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Движение по трассе "Таврида" временно ограничено в керченском направлении в районе Феодосии, сообщил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.
"Временно ограничено движение по трассе "Таврида" в керченском направлении. Участок в районе Феодосии", - написал он в Telegram-канале.
Позже Крючков добавил, что объехать участок можно, повернув в село Батальное и двигаясь по дублеру до села Семисотка, затем вернуться на трассу.
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На месте работают экипажи ГИБДД, которые сообщают водителями пути объезда участка с ограниченным движением.
Также изменена схема движения автобусов по трассе "Таврида" в районе Феодосии.
Сегодня ночью также было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, позже его открыли.
Как сообщили в Минобороны России, этой ночью средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников самолетного типа.