https://1prime.ru/20240303/tramp-845825188.html

СМИ: Трамп на партийном голосовании в Айдахо набрал 85%

СМИ: Трамп на партийном голосовании в Айдахо набрал 85% - 03.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: Трамп на партийном голосовании в Айдахо набрал 85%

Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу по результатам партийного голосования (кокусов) в штате Айдахо с результатом почти 85% голосов, приводит свой... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T05:24+0300

2024-03-03T05:24+0300

2024-03-03T05:24+0300

дональд трамп

сша

республиканская партия

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ВАШИНГТОН, 3 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу по результатам партийного голосования (кокусов) в штате Айдахо с результатом почти 85% голосов, приводит свой прогноз агентство Associated Press.Согласно расчетам, политик получает 84,6% голосов. Его основная конкурентка, бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли набирает 13,5%.В субботу в США прошли кокусы в трех штатах - Миссури, Мичиган и Айдахо. В Миссури, по данным агентства, Трамп получил все 100% голосов, в Мичигане - почти 98%, согласно прогнозу телеканала NBC.Партийное собрание решает, за кого отдадут голоса делегаты от каждого штата на партийном съезде Республиканской партии в июле 2024 года. На нем будет определен номинант на выборы президента, которые пройдет в ноябре.

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дональд трамп, сша, республиканская партия