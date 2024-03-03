https://1prime.ru/20240303/tramp-845825188.html
СМИ: Трамп на партийном голосовании в Айдахо набрал 85%
СМИ: Трамп на партийном голосовании в Айдахо набрал 85% - 03.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Трамп на партийном голосовании в Айдахо набрал 85%
Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу по результатам партийного голосования (кокусов) в штате Айдахо с результатом почти 85% голосов, приводит свой... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T05:24+0300
2024-03-03T05:24+0300
2024-03-03T05:24+0300
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу по результатам партийного голосования (кокусов) в штате Айдахо с результатом почти 85% голосов, приводит свой прогноз агентство Associated Press.Согласно расчетам, политик получает 84,6% голосов. Его основная конкурентка, бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли набирает 13,5%.В субботу в США прошли кокусы в трех штатах - Миссури, Мичиган и Айдахо. В Миссури, по данным агентства, Трамп получил все 100% голосов, в Мичигане - почти 98%, согласно прогнозу телеканала NBC.Партийное собрание решает, за кого отдадут голоса делегаты от каждого штата на партийном съезде Республиканской партии в июле 2024 года. На нем будет определен номинант на выборы президента, которые пройдет в ноябре.
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дональд трамп, сша, республиканская партия
Дональд Трамп, США, Республиканская партия
СМИ: Трамп на партийном голосовании в Айдахо набрал 85%
AP: Трамп предварительно победил на партийном голосовании в Айдахо с результатом почти 85%
ВАШИНГТОН, 3 мар - ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп одержал победу по результатам партийного голосования (кокусов) в штате Айдахо с результатом почти 85% голосов, приводит свой прогноз агентство Associated Press.
Согласно расчетам, политик получает 84,6% голосов. Его основная конкурентка, бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли набирает 13,5%.
В субботу в США прошли кокусы в трех штатах - Миссури, Мичиган и Айдахо. В Миссури, по данным агентства, Трамп получил все 100% голосов, в Мичигане - почти 98%, согласно прогнозу телеканала NBC.
Дональд Трамп назвал кандидатов на пост вице-президента
Партийное собрание решает, за кого отдадут голоса делегаты от каждого штата на партийном съезде Республиканской партии в июле 2024 года. На нем будет определен номинант на выборы президента, которые пройдет в ноябре.