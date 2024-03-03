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Раскрыта новая критическая уязвимость WhatsApp
Раскрыта новая критическая уязвимость WhatsApp - 03.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыта новая критическая уязвимость WhatsApp
Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость в мессенджере WhatsApp, которая позволяет создавать ссылки, похожие на легальный веб-ресурс,... | 03.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-03T03:03+0300
2024-03-03T03:03+0300
2024-03-03T03:03+0300
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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость в мессенджере WhatsApp, которая позволяет создавать ссылки, похожие на легальный веб-ресурс, но ведущие туда, куда захочет злоумышленник. Об этом рассказал агентству “Прайм” руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов.Так, ссылка может иметь вид сайта госструктуры, а после нажатия по ней перед вами откроется фишинговый сайт. Эта техника называется кликджекинг. Цель кликджекинга - нанесение финансового и репутационного ущерба и незаконный сбор ваших персональных данных, поясняет эксперт.По его словам, точечные жалобы и уведомления по уязвимости в сторону разработчика - Мета* - не возымели эффекта.Корпорация дала стандартный ответ, что программное обеспечение интегрировано с большим количеством сервисов, поэтому технически устранить эту проблему нельзя.“Таким образом выходит, что нельзя доверять никаким ссылкам внутри мессенджера. Но что же тогда делать? Один из способов - предварительный просмотр скопированной ссылки. Если адрес ведет действительно туда, куда нужно, то рисков становится чуть меньше”, - отмечает Степанов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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эксклюзив, whatsapp, мессенджеры, валерий степанов, t1 интеграция
Эксклюзив, WhatsApp, мессенджеры, Валерий Степанов, T1 Интеграция
Раскрыта новая критическая уязвимость WhatsApp
Аналитик Степанов: критическая уязвимость WhatsApp уводит по фишинговым ссылкам
МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ.
Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость в мессенджере WhatsApp,
которая позволяет создавать ссылки, похожие на легальный веб-ресурс, но ведущие туда, куда захочет злоумышленник. Об этом рассказал агентству “Прайм” руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов.
Так, ссылка может иметь вид сайта госструктуры, а после нажатия по ней перед вами откроется фишинговый сайт. Эта техника называется кликджекинг. Цель кликджекинга - нанесение финансового и репутационного ущерба и незаконный сбор ваших персональных данных, поясняет эксперт.
Чем опасен новый шпион в WhatsApp, который приходит из Telegram
По его словам, точечные жалобы и уведомления по уязвимости в сторону разработчика - Мета* - не возымели эффекта.
Корпорация дала стандартный ответ, что программное обеспечение интегрировано с большим количеством сервисов, поэтому технически устранить эту проблему нельзя.
“Таким образом выходит, что нельзя доверять никаким ссылкам внутри мессенджера. Но что же тогда делать? Один из способов - предварительный просмотр скопированной ссылки. Если адрес ведет действительно туда, куда нужно, то рисков становится чуть меньше”, - отмечает Степанов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.