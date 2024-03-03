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Раскрыта новая критическая уязвимость WhatsApp

Раскрыта новая критическая уязвимость WhatsApp - 03.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыта новая критическая уязвимость WhatsApp

Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость в мессенджере WhatsApp, которая позволяет создавать ссылки, похожие на легальный веб-ресурс,... | 03.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-03T03:03+0300

2024-03-03T03:03+0300

2024-03-03T03:03+0300

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валерий степанов

t1 интеграция

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МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость в мессенджере WhatsApp, которая позволяет создавать ссылки, похожие на легальный веб-ресурс, но ведущие туда, куда захочет злоумышленник. Об этом рассказал агентству “Прайм” руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Валерий Степанов.Так, ссылка может иметь вид сайта госструктуры, а после нажатия по ней перед вами откроется фишинговый сайт. Эта техника называется кликджекинг. Цель кликджекинга - нанесение финансового и репутационного ущерба и незаконный сбор ваших персональных данных, поясняет эксперт.По его словам, точечные жалобы и уведомления по уязвимости в сторону разработчика - Мета* - не возымели эффекта.Корпорация дала стандартный ответ, что программное обеспечение интегрировано с большим количеством сервисов, поэтому технически устранить эту проблему нельзя.“Таким образом выходит, что нельзя доверять никаким ссылкам внутри мессенджера. Но что же тогда делать? Один из способов - предварительный просмотр скопированной ссылки. Если адрес ведет действительно туда, куда нужно, то рисков становится чуть меньше”, - отмечает Степанов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, whatsapp, мессенджеры, валерий степанов, t1 интеграция