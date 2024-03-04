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Госдолг Украины на душу населения вырос за 10 лет вчетверо
Госдолг Украины на душу населения вырос за 10 лет вчетверо - 04.03.2024, ПРАЙМ
Госдолг Украины на душу населения вырос за 10 лет вчетверо
Государственный долг Украины на одного жителя страны за последние девять лет вырос в четыре раза - до 5,5 тысячи долларов, а в ближайшие годы может достичь как... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T05:36+0300
2024-03-04T05:36+0300
2024-03-04T05:36+0300
украина
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Государственный долг Украины на одного жителя страны за последние девять лет вырос в четыре раза - до 5,5 тысячи долларов, а в ближайшие годы может достичь как минимум 6,9 тысячи долларов, следует из расчетов РИА Новости. Согласно данным украинского Минфина, государственный долг страны увеличился с 2014 года в 2,4 раза, а за последние два года - в 1,5 раза, до 145,3 миллиарда долларов. Основной рост пришелся на внешнюю задолженность: если девять лет назад она составляла 31 миллиард долларов, а два года назад - 64 миллиарда долларов, то по итогам прошлого года она достигла почти 95 миллиардов долларов. В результате, если в 2014 году долг страны на одного украинца составлял лишь 1,4 тысячи долларов, а в 2021 году - 2,4 тысячи долларов, то сейчас - уже 5,5 тысячи долларов. В конце февраля евродепутаты одобрили создание нового фонда помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, эти деньги предполагается выделять Украине до 2027 года, при этом 33 миллиарда евро из них, или 35,8 миллиарда долларов по среднему курсу в 2024 году, - в виде кредитов. С учетом этого госдолг на одного украинца рискует увеличиться в ближайшие годы как минимум до 6,9 тысячи долларов. Украина не публикует официальные данные по численности населения, при этом последняя перепись населения в стране была в 2001 году. Из базирующихся в том числе на этих данных оценок ООН следует, что количество граждан Украины в 2023 году составляло около 27,9 миллиона человек, а из данных МВФ - около 24,9 миллиона. РИА Новости для расчета брало усредненную оценку.
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украина
Госдолг Украины на душу населения вырос за 10 лет вчетверо
Госдолг Украины на душу населения увеличился с 2014 года в 4 раза, до 5,5 тысячи долларов
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Государственный долг Украины на одного жителя страны за последние девять лет вырос в четыре раза - до 5,5 тысячи долларов, а в ближайшие годы может достичь как минимум 6,9 тысячи долларов, следует из расчетов РИА Новости.
Согласно данным украинского Минфина, государственный долг страны увеличился с 2014 года в 2,4 раза, а за последние два года - в 1,5 раза, до 145,3 миллиарда долларов.
Основной рост пришелся на внешнюю задолженность: если девять лет назад она составляла 31 миллиард долларов, а два года назад - 64 миллиарда долларов, то по итогам прошлого года она достигла почти 95 миллиардов долларов.
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В результате, если в 2014 году долг страны на одного украинца составлял лишь 1,4 тысячи долларов, а в 2021 году - 2,4 тысячи долларов, то сейчас - уже 5,5 тысячи долларов.
В конце февраля евродепутаты одобрили создание нового фонда помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, эти деньги предполагается выделять Украине до 2027 года, при этом 33 миллиарда евро из них, или 35,8 миллиарда долларов по среднему курсу в 2024 году, - в виде кредитов. С учетом этого госдолг на одного украинца рискует увеличиться в ближайшие годы как минимум до 6,9 тысячи долларов.
Украина не публикует официальные данные по численности населения, при этом последняя перепись населения в стране была в 2001 году. Из базирующихся в том числе на этих данных оценок ООН следует, что количество граждан Украины в 2023 году составляло около 27,9 миллиона человек, а из данных МВФ - около 24,9 миллиона. РИА Новости для расчета брало усредненную оценку.