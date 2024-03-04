https://1prime.ru/20240304/845839472.html

Госдолг Украины на душу населения вырос за 10 лет вчетверо

Госдолг Украины на душу населения вырос за 10 лет вчетверо - 04.03.2024, ПРАЙМ

Госдолг Украины на душу населения вырос за 10 лет вчетверо

Государственный долг Украины на одного жителя страны за последние девять лет вырос в четыре раза - до 5,5 тысячи долларов, а в ближайшие годы может достичь как... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T05:36+0300

2024-03-04T05:36+0300

2024-03-04T05:36+0300

украина

https://1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Государственный долг Украины на одного жителя страны за последние девять лет вырос в четыре раза - до 5,5 тысячи долларов, а в ближайшие годы может достичь как минимум 6,9 тысячи долларов, следует из расчетов РИА Новости. Согласно данным украинского Минфина, государственный долг страны увеличился с 2014 года в 2,4 раза, а за последние два года - в 1,5 раза, до 145,3 миллиарда долларов. Основной рост пришелся на внешнюю задолженность: если девять лет назад она составляла 31 миллиард долларов, а два года назад - 64 миллиарда долларов, то по итогам прошлого года она достигла почти 95 миллиардов долларов. В результате, если в 2014 году долг страны на одного украинца составлял лишь 1,4 тысячи долларов, а в 2021 году - 2,4 тысячи долларов, то сейчас - уже 5,5 тысячи долларов. В конце февраля евродепутаты одобрили создание нового фонда помощи Украине объемом в 50 миллиардов евро, эти деньги предполагается выделять Украине до 2027 года, при этом 33 миллиарда евро из них, или 35,8 миллиарда долларов по среднему курсу в 2024 году, - в виде кредитов. С учетом этого госдолг на одного украинца рискует увеличиться в ближайшие годы как минимум до 6,9 тысячи долларов. Украина не публикует официальные данные по численности населения, при этом последняя перепись населения в стране была в 2001 году. Из базирующихся в том числе на этих данных оценок ООН следует, что количество граждан Украины в 2023 году составляло около 27,9 миллиона человек, а из данных МВФ - около 24,9 миллиона. РИА Новости для расчета брало усредненную оценку.

https://1prime.ru/20240220/843119303.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина