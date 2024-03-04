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Хейли победила в "болоте", заявил Трамп
Хейли победила в "болоте", заявил Трамп - 04.03.2024, ПРАЙМ
Хейли победила в "болоте", заявил Трамп
Кандидат в президенты США от "республиканцев" Никки Хейли победила в "болоте", потратив время, деньги и силы, заявил экс-глава Белого дома и конкурент Хейли по... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T08:32+0300
2024-03-04T08:32+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от "республиканцев" Никки Хейли победила в "болоте", потратив время, деньги и силы, заявил экс-глава Белого дома и конкурент Хейли по Республиканской партии Дональд Трамп, комментируя ее победу на праймериз в столичном округе Колумбия."Я намеренно держался подальше от голосования в округе Колумбия, потому что это "болото" с очень небольшим числом делегатов, не дает никакого преимущества. Birdbrain ("птичьи мозги", прозвище, которое Трамп дал Хейли – ред.) потратила все свое время, деньги и силы там", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.Кандидат также добавил, что намерен победить в "супервторник" 5 марта, когда внутрипартийные выборы пройдут в 15 штатах и на одной территории США – в Американском Самоа.Согласно прогнозу американского телеканала NBC, Хейли стала безусловным лидером в Колумбии, получив поддержку почти 63% выборщиков. Следом с существенным отставанием (33% голосов) идет Трамп.Голосование на кокусах и праймериз определяет, за кого будут отдавать свои голоса делегаты от каждого штат на съезде Республиканской партии в июле 2024 года. Именно там партия определит своего номинанта на предстоящих президентских выборах в США 5 ноября 2024 года.
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сша, дональд трамп, никки хейли, праймериз
Политика, США, Дональд Трамп, Никки Хейли, праймериз
Хейли победила в "болоте", заявил Трамп
Трамп назвал округ Колумбия "болотом" после победы Хейли на праймериз
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Кандидат в президенты США от "республиканцев" Никки Хейли победила в "болоте", потратив время, деньги и силы, заявил экс-глава Белого дома и конкурент Хейли по Республиканской партии Дональд Трамп, комментируя ее победу на праймериз в столичном округе Колумбия.
Хейли впервые обошла Трампа на праймериз
"Я намеренно держался подальше от голосования в округе Колумбия, потому что это "болото" с очень небольшим числом делегатов, не дает никакого преимущества. Birdbrain ("птичьи мозги", прозвище, которое Трамп дал Хейли – ред.) потратила все свое время, деньги и силы там", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Кандидат также добавил, что намерен победить в "супервторник" 5 марта, когда внутрипартийные выборы пройдут в 15 штатах и на одной территории США – в Американском Самоа.
Согласно прогнозу американского телеканала NBC, Хейли стала безусловным лидером в Колумбии, получив поддержку почти 63% выборщиков. Следом с существенным отставанием (33% голосов) идет Трамп.
Голосование на кокусах и праймериз определяет, за кого будут отдавать свои голоса делегаты от каждого штат на съезде Республиканской партии в июле 2024 года. Именно там партия определит своего номинанта на предстоящих президентских выборах в США 5 ноября 2024 года.