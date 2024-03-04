Рынок излучает оптимизм

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на прошлой неделе показал рост на 4% и полностью восстановился от просадки предыдущей недели. Послание президента России Федеральному собранию, в котором большое внимание уделялось экономическим вопросам, а также рост цен на энергоресурсы поддержали позитивные рыночные настроения.В пятницу ВТБ завершил пятидневную презентацию стратегии развития на 2024-2026 годы. Финансовая организация ставит целью увеличение прибыли к 2026 году до 650 миллиардов рублей, что в полтора раза превышает результат прошлого года. Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил планы банка возобновить выплату дивидендов с 2026 года. На фоне этого акции ВТБ подорожали на 0,98%. Кроме того, глава банка подтвердил, что организация остается акционером Яндекса и "ожидает роста стоимости ценных бумаг". Яндексу предстоит разделение российского и зарубежного бизнесов, после чего инвесторы будут ждать новостей касательно "различных опций по их позициям в ценных бумагах". Наиболее благоприятным исходом будет обмен акций нидерландского Яндекса на акции российской структуры в соотношении 1:1, однако нельзя исключать других вариантов.ПРОГНОЗЫСледующая торговая неделя будет короткой, но насыщенной на корпоративные события, на фоне которых не исключается повышенная волатильность в бумагах отдельных эмитентов. Несколько эмитентов опубликуют результаты за 2023 год. В этом контексте выделяем отчеты наиболее крупных по капитализации эмитентов - МТС, Русгидро и Русагро. Однако вес этих акций в индексе Мосбиржи весьма небольшой, реакция рынка на их результаты не должна существенно отразиться на динамике индекса широкого рынка. В то же время предпосылок для обновления максимумов по индексу пока не просматривается.Опубликованный на прошлой неделе протокол февральского заседания Банка России подтверждает ожидания о сохранении жесткой денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе, что сдерживает позитивные настроения инвесторов. С технической точки зрения индекс Мосбиржи подобрался к верхней границе бокового диапазона (3290 п.), выступающего сопротивлением, поэтому нельзя исключать снижения индекса к нижней границе диапазона (3000 п.).
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на прошлой неделе показал рост на 4% и полностью восстановился от просадки предыдущей недели. Послание президента России Федеральному собранию, в котором большое внимание уделялось экономическим вопросам, а также рост цен на энергоресурсы поддержали позитивные рыночные настроения.
В пятницу ВТБ завершил пятидневную презентацию стратегии развития на 2024-2026 годы. Финансовая организация ставит целью увеличение прибыли к 2026 году до 650 миллиардов рублей, что в полтора раза превышает результат прошлого года. Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил планы банка возобновить выплату дивидендов с 2026 года. На фоне этого акции ВТБ подорожали на 0,98%. Кроме того, глава банка подтвердил, что организация остается акционером Яндекса и "ожидает роста стоимости ценных бумаг".
Яндексу предстоит разделение российского и зарубежного бизнесов, после чего инвесторы будут ждать новостей касательно "различных опций по их позициям в ценных бумагах". Наиболее благоприятным исходом будет обмен акций нидерландского Яндекса на акции российской структуры в соотношении 1:1, однако нельзя исключать других вариантов.
ПРОГНОЗЫ
Следующая торговая неделя будет короткой, но насыщенной на корпоративные события, на фоне которых не исключается повышенная волатильность в бумагах отдельных эмитентов. Несколько эмитентов опубликуют результаты за 2023 год. В этом контексте выделяем отчеты наиболее крупных по капитализации эмитентов - МТС, Русгидро и Русагро. Однако вес этих акций в индексе Мосбиржи весьма небольшой, реакция рынка на их результаты не должна существенно отразиться на динамике индекса широкого рынка. В то же время предпосылок для обновления максимумов по индексу пока не просматривается.
Опубликованный на прошлой неделе протокол февральского заседания Банка России подтверждает ожидания о сохранении жесткой денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе, что сдерживает позитивные настроения инвесторов. С технической точки зрения индекс Мосбиржи подобрался к верхней границе бокового диапазона (3290 п.), выступающего сопротивлением, поэтому нельзя исключать снижения индекса к нижней границе диапазона (3000 п.).
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