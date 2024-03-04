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"После золотой лихорадки". Банкам приготовили неутешительный прогноз

"После золотой лихорадки". Банкам приготовили неутешительный прогноз - 04.03.2024, ПРАЙМ

"После золотой лихорадки". Банкам приготовили неутешительный прогноз

В 2024 году число российских банков может сократиться на 15, причиной этого может стать не только отзыв лицензий Банком России, но и реорганизация, сообщает... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T09:06+0300

2024-03-04T09:06+0300

2024-03-04T09:18+0300

банк россии

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банк россии

отзыв лицензии

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В 2024 году число российских банков может сократиться на 15, причиной этого может стать не только отзыв лицензий Банком России, но и реорганизация, сообщает издание РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства "Эксперт РА".Как отмечают аналитики, спад прибыли, который может пережить банковский сектор в 2024 году, называется периодом "после золотой лихорадкой". По их словам, в текущем году прибыль банков снизится на 13% и составит 2,8 триллиона рублей против 3,3 триллиона в 2023 году. Согласно прогнозу, сильнейшее снижение финрезультата могут продемонстрировать средние банки, так как внешнее давление на них будет нарастать. Речь идет о подсанкционных организациях, таких как Почта Банк, "Уралсиб", МТС Банк, банк "Санкт-Петербург", "Зенит", Экспобанк, Металлинвестбанк, СДМ-банк, Уральский банк реконструкции и развития и прочие.Тем не менее, уточняется, что высоким остается потенциал консолидации сектора, что обусловлено жесткой конкуренцией на фоне технологического отставания и отсутствия ярко выраженной бизнес-модели у большинства банков.Как отметила директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Ксения Якушкина, отзывы лиценции у банков со стороны ЦБ коснутся только тех организаций, которые буду находится за пределами топ-100 по размеру активов.Ранее, в феврале 2024 года, Банк России отозвал лицензии у "КИВИ банка" и у "Гефеста". По данным ЦБ, первый занимал 89-ое место по величине активов, второй же находился на 336-ом месте. По словам эксперта Ордова, подобные действия Центробанка связана с желанием регулятора ограничить сомнительные операции, крайние надзорные меры в секторе в первом полугодии могут продолжиться.

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