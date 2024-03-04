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Взрыв прогремел в Самарской области на железнодоложном перегоне

Взрыв прогремел в Самарской области на железнодоложном перегоне - 04.03.2024, ПРАЙМ

Взрыв прогремел в Самарской области на железнодоложном перегоне

"Хлопок" произошел в Самарской области на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск, рассказали агентству РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T09:49+0300

2024-03-04T09:49+0300

2024-03-04T09:49+0300

железная дорога

подрыв железной дороги

самарская область

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САМАРА, 4 мар - ПРАЙМ. "Хлопок" произошел в Самарской области на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск, рассказали агентству РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района."Оперативная группа выехала. Утром поступила информация о хлопке на перегоне Звезда-Чапаевск, о пострадавших пока неизвестно", - отметила собеседница издания.Позднее в пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что на перегоне произошел сбой в результате незаконного вмешательства посторонних лиц, при этом подчеркнув, что никто не пострадал. Как добавили в пресс-службе, в данный момент пять поездов задерживаются, а часть пригородных поездов выводят из расписания.Представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что причиной остановки движения, по предваретильным данным, стал подрыв опоры моста через реку.

самарская область

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железная дорога, подрыв железной дороги, самарская область