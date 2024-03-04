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Рынок подобрался к двухлетним максимумам

Рынок подобрался к двухлетним максимумам - 04.03.2024, ПРАЙМ

Рынок подобрался к двухлетним максимумам

Прошлую неделю для российского рынка можно считать удачной: после неопределенности перед очередным пакетом санкций, введенных 23–24 февраля, настроения... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T09:59+0300

2024-03-04T09:59+0300

2024-03-04T09:59+0300

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Прошлую неделю для российского рынка можно считать удачной: после неопределенности перед очередным пакетом санкций, введенных 23–24 февраля, настроения сменились, и индекс Мосбиржи вырос на 3,6%.Показатель двигался вверх постепенно с понедельника вплоть до пятницы к формальному полугодовому максимуму, который составляет 3287 п. Однако мы выделим зону торможения в районе 3300 п.Стоит отметить, что рынок уже несколько раз подходил к этим отметкам, но затем происходил разворот. Сейчас последняя коррекция остановилась на поддержке растущего тренда, берущего начало у минимумов октября 2022 г. То есть после того как продавцам не удалось реализовать полноценную волну снижения в рамках боковика к 3000 п., рынок снова вернулся к максимумам.Если на этот раз получится взять 3300 п., то ближайший ориентир отодвинется к 3380, а в среднесрочной перспективе может подняться к 3600 п.Добавим, что рост рынка на прошлой неделе происходит параллельно с укреплением рубля: курс доллара снижался от верхней границы ценового диапазона и находился около 90. Однако в пятницу нацвалюта чуть ослабла, и сегодня также теряет 0,5%.В целом в пятницу обороты по индексу МосБиржи составили 69 млрд руб., что чуть выше средних значений. Текущая неделя будет короткой, поскольку 8 марта торги не проводятся.В марте – апреле российские эмитенты должны определиться с дивидендными выплатами за 2023 г., после чего стартует дивидендный сезон.ОПЕК+ продолжает сокращать добычу. Вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что во IIквартале 2024 г. Россия собирается сократить добычу нефти и нефтепродуктов на 471 тыс. б/с в рамках "мер предосторожности, принимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков". О своем намерении уже заявили Саудовская Аравия, Кувейт, Оман и Алжир.Сегодня на этих заявлениях Brent растет всего на 0,1%. В целом стоимость барреля держится около четырехмесячных максимумов.В фокусеВТБ (+1%). На прошлой неделе представители банка рассказывали о перспективах и прогнозах на несколько лет вперед. В частности, ВТБ планирует вернуться к дивидендным выплатам по итогам 2025 г., однако если результаты окажутся лучше бизнес-плана, это может произойти по итогам 2024 г. В пятницу в моменте акции обновляли максимумы с 20 февраля.Яндекс (+4,6%). В средине февраля в бумагах компании завершилась коррекция, и сейчас они снова поднялись к максимальным значениям за 2 года. Уже на текущей неделе, 7 марта, состоится собрание акционеров, которые будут обсуждать вопрос реструктуризации. Позитивный сценарий для компании — обмен бумаг нидерландской Yandex N.V. на бумаги российской МКАО "Яндекс" в пропорции 1:1. Отметим, что в конце прошлой недели росту способствовало заявление главы ВТБ Андрея Костина про то, что у компании есть пакет в Яндексе, и она ждет роста стоимости.Мечел-ао (+2,8%). В бумагах произошел отскок. Важно, что, несмотря на возвращение курсовых пошлин и введение западных санкций против компании, в пятницу акции закрывали неделю в небольшом плюсе. Разбор ключевых тем для Мечела — читайте в нашем материале.Сбербанк (+1,1%), Северсталь (+1,2%). Акции входят в тройку дивидендных фишек на IIквартал 2024 г. Вероятность выплат по ним остается высокой, а доходность — привлекательной.Газпром (-0,3%). Всю прошлую неделю котировки держались хуже рынка, однако сегодня Ведомостисообщили, что объем прокачки российского газа через Украину в Европу достиг 42,2 млн куб. м — это максимальное значение с ноября 2022 г. Сегодня на заседании Совета по энергетике представители Евросоюза обсудят рекомендацию по дальнейшему сокращению спроса на газ.

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Альберт Короев https://cdnn.1prime.ru/img/76522/64/765226436_0:0:1000:1001_100x100_80_0_0_dd57d2ca4c42284a723b4e4a892a517b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Альберт Короев https://cdnn.1prime.ru/img/76522/64/765226436_0:0:1000:1001_100x100_80_0_0_dd57d2ca4c42284a723b4e4a892a517b.jpg

мнения аналитиков, опек, акции, индекс мосбиржи