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Блокада Запада турецких банков по переводам из России жесткая, пишет СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Блокада Запада турецких банков по переводам из России жесткая, пишет СМИ
Блокада Запада турецких банков по переводам из России жесткая, пишет СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
Блокада Запада турецких банков по переводам из России жесткая, пишет СМИ
Турецкие экспортеры не могут получить прибыль из-за жестокой блокады Запада, призванной ограничить платежные переводы Турции с Россией, сообщает издание... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T10:02+0300
2024-03-04T10:02+0300
россия
турция
платежные переводы
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АНКАРА, 4 мар – ПРАЙМ. Турецкие экспортеры не могут получить прибыль из-за жестокой блокады Запада, призванной ограничить платежные переводы Турции с Россией, сообщает издание Ekonomim со ссылкой на источники. "Неспособность экспортеров, которые не могут получить экспортную цену из-за возврата банковских переводов, закрыть свои экспортные счета по-прежнему остается проблемой. По этой причине компании хотят, чтобы Россия была включена в список исключений из 33 стран, в том числе Ирана. Экономическая бюрократия работает над этим вопросом, но есть информация, что блокада, установленная Западом на банковскую систему, очень жесткая", - пишет издание.Издание сообщало, что турецкие экспортеры просят Анкару внести Россию в список 33 стран, операции с которыми не нужно проводить через банки и можно не вносить в отчетность. Ранее издание Aydınlık писало, что некоторые турецкие предприниматели намерены подать судебные иски против американских чиновников, которые угрожают им санкциями за сотрудничество с Россией.
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россия, турция, платежные переводы
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, платежные переводы
10:02 04.03.2024
 
Блокада Запада турецких банков по переводам из России жесткая, пишет СМИ

Ekonomim: западная блокада банков Турции на переводы из России очень жестокая

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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АНКАРА, 4 мар – ПРАЙМ. Турецкие экспортеры не могут получить прибыль из-за жестокой блокады Запада, призванной ограничить платежные переводы Турции с Россией, сообщает издание Ekonomim со ссылкой на источники.
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"Неспособность экспортеров, которые не могут получить экспортную цену из-за возврата банковских переводов, закрыть свои экспортные счета по-прежнему остается проблемой. По этой причине компании хотят, чтобы Россия была включена в список исключений из 33 стран, в том числе Ирана. Экономическая бюрократия работает над этим вопросом, но есть информация, что блокада, установленная Западом на банковскую систему, очень жесткая", - пишет издание.
Издание сообщало, что турецкие экспортеры просят Анкару внести Россию в список 33 стран, операции с которыми не нужно проводить через банки и можно не вносить в отчетность.
Ранее издание Aydınlık писало, что некоторые турецкие предприниматели намерены подать судебные иски против американских чиновников, которые угрожают им санкциями за сотрудничество с Россией.
 
РОССИЯТУРЦИЯплатежные переводы
 
 
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