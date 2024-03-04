Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине призвали отправлять коррупционеров и лихачей на фронт - 04.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240304/845846166.html
На Украине призвали отправлять коррупционеров и лихачей на фронт
На Украине призвали отправлять коррупционеров и лихачей на фронт - 04.03.2024, ПРАЙМ
На Украине призвали отправлять коррупционеров и лихачей на фронт
осужденных по делу о коррупции и наружении правил дорожного движения украинцев следует отправлять на фронт, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T10:18+0300
2024-03-04T10:18+0300
украина
мобилизация на украине
коррупция на украине
https://1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. осужденных по делу о коррупции и наружении правил дорожного движения украинцев следует отправлять на фронт, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.ГНлава украинского ведомства дал интервью РБК-Украина. Ему задали вопрос, какие категории осужденных можно мобилизовать."Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать… У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию. Кто в большей степени, кто в меньшей, это было распространенным и остается распространенным явлением", - ответил он.По мнению Малюськи, под мобилизацию также должны попадать нарушители ПДД. Как отметил министр, "ДТПшники" попали в тюрьму потому, что их нарушение повлекло тяжелые последствия. При этом глава Минюста Украины добавил, что парламент вряд ли поддержит такую инициативу. Поэтому предложение не озвучивается как официальная позиция ведомства, заключил Малюська.
https://1prime.ru/20240304/845839472.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, мобилизация на украине, коррупция на украине
УКРАИНА, мобилизация на Украине, коррупция на Украине
10:18 04.03.2024
 
На Украине призвали отправлять коррупционеров и лихачей на фронт

Глава Минюста Украины: коррупционеров и лихачей следует отправлять на фронт

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. осужденных по делу о коррупции и наружении правил дорожного движения украинцев следует отправлять на фронт, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
ГНлава украинского ведомства дал интервью РБК-Украина. Ему задали вопрос, какие категории осужденных можно мобилизовать.
"Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать… У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию. Кто в большей степени, кто в меньшей, это было распространенным и остается распространенным явлением", - ответил он.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
Госдолг Украины на душу населения вырос за 10 лет в четыре раза
05:36
По мнению Малюськи, под мобилизацию также должны попадать нарушители ПДД. Как отметил министр, "ДТПшники" попали в тюрьму потому, что их нарушение повлекло тяжелые последствия.
При этом глава Минюста Украины добавил, что парламент вряд ли поддержит такую инициативу. Поэтому предложение не озвучивается как официальная позиция ведомства, заключил Малюська.
 
УКРАИНАмобилизация на Украинекоррупция на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала