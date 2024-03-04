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На Украине призвали отправлять коррупционеров и лихачей на фронт
На Украине призвали отправлять коррупционеров и лихачей на фронт - 04.03.2024, ПРАЙМ
На Украине призвали отправлять коррупционеров и лихачей на фронт
осужденных по делу о коррупции и наружении правил дорожного движения украинцев следует отправлять на фронт, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T10:18+0300
2024-03-04T10:18+0300
2024-03-04T10:18+0300
украина
мобилизация на украине
коррупция на украине
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. осужденных по делу о коррупции и наружении правил дорожного движения украинцев следует отправлять на фронт, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.ГНлава украинского ведомства дал интервью РБК-Украина. Ему задали вопрос, какие категории осужденных можно мобилизовать."Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать… У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию. Кто в большей степени, кто в меньшей, это было распространенным и остается распространенным явлением", - ответил он.По мнению Малюськи, под мобилизацию также должны попадать нарушители ПДД. Как отметил министр, "ДТПшники" попали в тюрьму потому, что их нарушение повлекло тяжелые последствия. При этом глава Минюста Украины добавил, что парламент вряд ли поддержит такую инициативу. Поэтому предложение не озвучивается как официальная позиция ведомства, заключил Малюська.
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украина, мобилизация на украине, коррупция на украине
УКРАИНА, мобилизация на Украине, коррупция на Украине
На Украине призвали отправлять коррупционеров и лихачей на фронт
Глава Минюста Украины: коррупционеров и лихачей следует отправлять на фронт
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. осужденных по делу о коррупции и наружении правил дорожного движения украинцев следует отправлять на фронт, заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
ГНлава украинского ведомства дал интервью РБК-Украина. Ему задали вопрос, какие категории осужденных можно мобилизовать.
"Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать… У нас страна десятилетиями культивировала коррупцию. Кто в большей степени, кто в меньшей, это было распространенным и остается распространенным явлением", - ответил он.
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По мнению Малюськи, под мобилизацию также должны попадать нарушители ПДД. Как отметил министр, "ДТПшники" попали в тюрьму потому, что их нарушение повлекло тяжелые последствия.
При этом глава Минюста Украины добавил, что парламент вряд ли поддержит такую инициативу. Поэтому предложение не озвучивается как официальная позиция ведомства, заключил Малюська.