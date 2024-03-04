https://1prime.ru/20240304/845846399.html
"Известия": зарплатные предложения в России выросли почти на 19 процентов
"Известия": зарплатные предложения в России выросли почти на 19 процентов - 04.03.2024, ПРАЙМ
"Известия": зарплатные предложения в России выросли почти на 19 процентов
Зарплатные ожидания в России за два месяца 2024 года выросли в среднем на 18,5% в сравнении с началом предыдущего года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T10:20+0300
2024-03-04T10:20+0300
2024-03-04T10:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82166/15/821661554_0:108:2000:1233_1920x0_80_0_0_3cc5c1255dd8ca676a45df6a8a67bd80.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Зарплатные ожидания в России за два месяца 2024 года выросли в среднем на 18,5% в сравнении с началом предыдущего года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные сервиса "Работа.ру".Сообщается, что самый значительный рост зафиксирован в сфере красоты и здоровья и сфере услуг, где рост составил 27% и 21% соответственно. Кроме того, заметно увеличилось число предложений для соискателей без опыта и студентов (на 23%), Среди причин подобной динамики выделяется, в первую очередь, повышение МРОТ до 19,2 тысячи рублей. Кроме того, по данным аналитиков, позитивно сказались рост спроса на рабочую силу и конкуренция компаний за кадры.По данным Росстата, в 2024 году средняя зарплата составила 73,7 тысячи рублей, поднявшись на 14%. В послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин заявил о планах дальнейшего роста оплаты труда, в том числе за счет повышения МРОТ до 35 тысячи рублей к 2030 году.
https://1prime.ru/20240229/mrot-845722753.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82166/15/821661554_106:0:1894:1341_1920x0_80_0_0_2fcc7c339985811846a0161ba4f4e4b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"Известия": зарплатные предложения в России выросли почти на 19 процентов
"Известия": зарплатные предложения в России выросли почти на 19%
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ
. Зарплатные ожидания в России за два месяца 2024 года выросли в среднем на 18,5% в сравнении с началом предыдущего года, сообщает газета "Известия"
со ссылкой на данные сервиса "Работа.ру".
Путин заявил об увеличении МРОТ к 2030 году до 35 тысяч рублей
Сообщается, что самый значительный рост зафиксирован в сфере красоты и здоровья и сфере услуг, где рост составил 27% и 21% соответственно. Кроме того, заметно увеличилось число предложений для соискателей без опыта и студентов (на 23%),
Среди причин подобной динамики выделяется, в первую очередь, повышение МРОТ до 19,2 тысячи рублей. Кроме того, по данным аналитиков, позитивно сказались рост спроса на рабочую силу и конкуренция компаний за кадры.
По данным Росстата, в 2024 году средняя зарплата составила 73,7 тысячи рублей, поднявшись на 14%. В послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин заявил о планах дальнейшего роста оплаты труда, в том числе за счет повышения МРОТ до 35 тысячи рублей к 2030 году.