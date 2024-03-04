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"Известия": зарплатные предложения в России выросли почти на 19 процентов

"Известия": зарплатные предложения в России выросли почти на 19 процентов - 04.03.2024, ПРАЙМ

"Известия": зарплатные предложения в России выросли почти на 19 процентов

Зарплатные ожидания в России за два месяца 2024 года выросли в среднем на 18,5% в сравнении с началом предыдущего года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T10:20+0300

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Зарплатные ожидания в России за два месяца 2024 года выросли в среднем на 18,5% в сравнении с началом предыдущего года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные сервиса "Работа.ру".Сообщается, что самый значительный рост зафиксирован в сфере красоты и здоровья и сфере услуг, где рост составил 27% и 21% соответственно. Кроме того, заметно увеличилось число предложений для соискателей без опыта и студентов (на 23%), Среди причин подобной динамики выделяется, в первую очередь, повышение МРОТ до 19,2 тысячи рублей. Кроме того, по данным аналитиков, позитивно сказались рост спроса на рабочую силу и конкуренция компаний за кадры.По данным Росстата, в 2024 году средняя зарплата составила 73,7 тысячи рублей, поднявшись на 14%. В послании Федеральному собранию глава государства Владимир Путин заявил о планах дальнейшего роста оплаты труда, в том числе за счет повышения МРОТ до 35 тысячи рублей к 2030 году.

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