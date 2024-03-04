https://1prime.ru/20240304/845846907.html

Аналитики оценили годовую инфляцию в Турции в 121,98 процента

Аналитики оценили годовую инфляцию в Турции в 121,98 процента - 04.03.2024, ПРАЙМ

Аналитики оценили годовую инфляцию в Турции в 121,98 процента

Годовая инфляция в Турции по итогам февраля, по официальным данным, ускорилась до 67,07%, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T10:42+0300

2024-03-04T10:42+0300

2024-03-04T10:54+0300

турция

инфляция

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АНКАРА, 4 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам февраля, по официальным данным, ускорилась до 67,07%, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 121,98%. По официальной статистике, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%. "В феврале рост потребительских цен составил 4,53%, а годовая инфляция выросла до 67,07%", - говорится в сообщении Института статистики. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам месяца в 121,98%, рост потребительских цен в феврале, по их данным, составил 4,32%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

https://1prime.ru/20240304/economy-845844994.html

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турция, инфляция