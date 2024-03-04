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Аналитики оценили годовую инфляцию в Турции в 121,98 процента - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Аналитики оценили годовую инфляцию в Турции в 121,98 процента
Аналитики оценили годовую инфляцию в Турции в 121,98 процента - 04.03.2024, ПРАЙМ
Аналитики оценили годовую инфляцию в Турции в 121,98 процента
Годовая инфляция в Турции по итогам февраля, по официальным данным, ускорилась до 67,07%, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T10:42+0300
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АНКАРА, 4 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам февраля, по официальным данным, ускорилась до 67,07%, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 121,98%. По официальной статистике, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%. "В феврале рост потребительских цен составил 4,53%, а годовая инфляция выросла до 67,07%", - говорится в сообщении Института статистики. При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам месяца в 121,98%, рост потребительских цен в феврале, по их данным, составил 4,32%. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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турция, инфляция
ТУРЦИЯ, инфляция
10:42 04.03.2024 (обновлено: 10:54 04.03.2024)
 
Аналитики оценили годовую инфляцию в Турции в 121,98 процента

Годовая инфляция в Турции официально составила 67,07%, неофициально - 121,98%

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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АНКАРА, 4 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции по итогам февраля, по официальным данным, ускорилась до 67,07%, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили ее в 121,98%.
По официальной статистике, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%.
"В феврале рост потребительских цен составил 4,53%, а годовая инфляция выросла до 67,07%", - говорится в сообщении Института статистики.
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При этом группа независимых экономистов ENAG оценила годовую инфляцию по итогам месяца в 121,98%, рост потребительских цен в феврале, по их данным, составил 4,32%.
Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
 
ТУРЦИЯинфляция
 
 
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