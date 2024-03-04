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После утечки разговора военных "должны полететь головы", заявили в Германии
После утечки разговора военных "должны полететь головы", заявили в Германии - 04.03.2024, ПРАЙМ
После утечки разговора военных "должны полететь головы", заявили в Германии
Кто-то должен понести ответственность за утечку разговора военных бундесвера о возмодной атаке на Крымский мост, сказал изданию Politico оставшийся анонимынм... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T10:47+0300
2024-03-04T10:47+0300
2024-03-04T11:17+0300
германия
бундесвер
крымский мост
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Кто-то должен понести ответственность за утечку разговора военных бундесвера о возмодной атаке на Крымский мост, сказал изданию Politico оставшийся анонимынм экс-офицер Минобороны Германии."Сейчас должны полететь головы", - приводит издание слова офицера.Он также отметил, что условия обеспечения безопасности, которые не предотвратили утечку столь важного разговора, вызывают вопросы. Тем не менее, он не уточнил, кто именно должен быть наказан.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация записи российскими СМИ является частью информационной войны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.
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германия, бундесвер, крымский мост
ГЕРМАНИЯ, Бундесвер, Крымский мост
После утечки разговора военных "должны полететь головы", заявили в Германии
Экс-офицер ФРГ: после перехвата разговора военных "должны полететь головы"
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ.
Кто-то должен понести ответственность за утечку разговора военных бундесвера о возмодной атаке на Крымский мост, сказал изданию Politico
оставшийся анонимынм экс-офицер Минобороны Германии.
На Западе встревожились из-за детали, раскрытой в беседе военных ФРГ
"Сейчас должны полететь головы", - приводит издание слова офицера.
Он также отметил, что условия обеспечения безопасности, которые не предотвратили утечку столь важного разговора, вызывают вопросы. Тем не менее, он не уточнил, кто именно должен быть наказан.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация записи российскими СМИ является частью информационной войны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.