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СМИ узнало о прослушке польских чиновников прокуратурой - 04.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнало о прослушке польских чиновников прокуратурой
СМИ узнало о прослушке польских чиновников прокуратурой - 04.03.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало о прослушке польских чиновников прокуратурой
Польская прокуратура незаконно осуществляла прослушивание чиновников и политиков, задействуя специальный софт Hermes, пишет газета Wyborcza. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T10:52+0300
2024-03-04T10:52+0300
польша
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ВАРШАВА, 4 мар – ПРАЙМ. Польская прокуратура незаконно осуществляла прослушивание чиновников и политиков, задействуя специальный софт Hermes, пишет газета Wyborcza. Ранее сообщалось, что, по различным данным, польские спецслужбы прослушивали с помощью ПО Pegasus бывшего главу правительства страны Матеуша Моравецкого, нынешнего премьера Дональда Туска, других политиков, а также предпринимателей, адвокатов, общественных деятелей. Как пишет издание, в 2021 году прокуратура Польши купила шпионский софт Hermes. "Система стоимостью 15 миллионов злотых (боле 3,5 миллиона долларов) даже более продвинута, чем Pegasus", - отмечается в материале. По данным Wyborcza, софт применялся с целью незаконного наблюдения за политиками, правительственными чиновниками, судьями и прокурорами, подозреваемыми в нелояльности к правительству партии "Право и справедливость". По мнению экспертов, система Hermes, существенно более продвинута, чем Pegasus. "Hermes не может быть обнаружен простыми инструментами, потому что он устанавливается на низовом системном уровне", - отмечается в статье. По данным газеты, для обслуживания Hermes прокуратура привлекла двух бывших сотрудников Агентства внутренней безопасности Польши. "Из договоров следует, что один из них получал тысячу злотых (около 250 долларов) за час своей работы", - сообщается в статье. Нынешнему руководству прокуратуры о программе Hermes стало известно случайно. "На прошлой неделе в штаб-квартиру прокуратуры пришел счет за периодическую подписку на систему Hermes", - указывается в статье. Как пишет портал tvn24, на следующей неделе будет принято решение о проведении прокурорского расследования касательно изложенных фактов, которому предстоит выяснить, какие были реальные возможности данного инструмента и для каких целей он служил предыдущей власти.
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польша, программное обеспечение
ПОЛЬША, программное обеспечение
10:52 04.03.2024
 
СМИ узнало о прослушке польских чиновников прокуратурой

Wyborcza: польская прокуратура прослушивала чиновников и политиков шпионским софтом

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 4 мар – ПРАЙМ. Польская прокуратура незаконно осуществляла прослушивание чиновников и политиков, задействуя специальный софт Hermes, пишет газета Wyborcza.
Ранее сообщалось, что, по различным данным, польские спецслужбы прослушивали с помощью ПО Pegasus бывшего главу правительства страны Матеуша Моравецкого, нынешнего премьера Дональда Туска, других политиков, а также предпринимателей, адвокатов, общественных деятелей.
Как пишет издание, в 2021 году прокуратура Польши купила шпионский софт Hermes. "Система стоимостью 15 миллионов злотых (боле 3,5 миллиона долларов) даже более продвинута, чем Pegasus", - отмечается в материале.
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По данным Wyborcza, софт применялся с целью незаконного наблюдения за политиками, правительственными чиновниками, судьями и прокурорами, подозреваемыми в нелояльности к правительству партии "Право и справедливость".
По мнению экспертов, система Hermes, существенно более продвинута, чем Pegasus. "Hermes не может быть обнаружен простыми инструментами, потому что он устанавливается на низовом системном уровне", - отмечается в статье.
По данным газеты, для обслуживания Hermes прокуратура привлекла двух бывших сотрудников Агентства внутренней безопасности Польши. "Из договоров следует, что один из них получал тысячу злотых (около 250 долларов) за час своей работы", - сообщается в статье.
Нынешнему руководству прокуратуры о программе Hermes стало известно случайно. "На прошлой неделе в штаб-квартиру прокуратуры пришел счет за периодическую подписку на систему Hermes", - указывается в статье.
Как пишет портал tvn24, на следующей неделе будет принято решение о проведении прокурорского расследования касательно изложенных фактов, которому предстоит выяснить, какие были реальные возможности данного инструмента и для каких целей он служил предыдущей власти.
 
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