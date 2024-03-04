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Украина снизила расходы на лоббирование в США более чем на 90 процентов

Украина снизила расходы на лоббирование в США более чем на 90 процентов - 04.03.2024, ПРАЙМ

Украина снизила расходы на лоббирование в США более чем на 90 процентов

Украина в 2023 году снизила расходы на лоббирование в США на 93% по сравнению с 2022 годом – с 5 миллионов долларов до 367 тысяч долларов, сообщает в... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T10:55+0300

2024-03-04T10:55+0300

2024-03-04T10:55+0300

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МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Украина в 2023 году снизила расходы на лоббирование в США на 93% по сравнению с 2022 годом – с 5 миллионов долларов до 367 тысяч долларов, сообщает в понедельник национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в январе сообщал, что парламент Украины в первом чтении принял законопроект "о добросовестном лоббировании", на принятии которого настаивал ЕС. "Украина потратила на лоббирование в Америке около 5 миллионов долларов (в 2022 году – ред.). Однако уже через год, в 2023 году, расходы сократились почти на 93% — до 367 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ресурса. Причины сокращения расходов не приводятся. По данным "Опендатабот", в среднем Украина тратила на лоббирование в США около 270 тысяч долларов в год с 2015 года. Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Владимир Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240304/kongress-845839124.html

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украина, сша