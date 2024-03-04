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В России впервые возбудили дело за нарушение новых условий рекламы кредита

В России впервые возбудили дело за нарушение новых условий рекламы кредита - 04.03.2024, ПРАЙМ

В России впервые возбудили дело за нарушение новых условий рекламы кредита

ФАС России возбудила первое дело за нарушение новых требований к рекламе кредита из-за ненадлежащей информации о его полной стоимости, признаки нарушения... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T11:11+0300

2024-03-04T11:11+0300

2024-03-04T11:11+0300

россия

фас

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. ФАС России возбудила первое дело за нарушение новых требований к рекламе кредита из-за ненадлежащей информации о его полной стоимости, признаки нарушения выявлены у "Почта банка", говорится на сайте службы. "ФАС возбудила первое дело за нарушение новых требований к рекламе кредита. Служба выявила признаки нарушения в рекламе АО "Почта банк". В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности, - сказано в сообщении. Согласно закону, вступившему в силу 23 октября 2023 года, информация о диапазоне значений полной стоимости кредита должна быть указана до упоминания о процентных ставках, а шрифт должен быть не меньше шрифта, которым указана ставка по кредиту. Вместе с тем, в ФАС России поступила жалоба на рекламу "Почта банка", которая распространялась на экранах в общественном транспорте Москвы и Московской области. "В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и прочее), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом", - поясняется в сообщении. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих стоимость кредита, указала ФАС. Ранее служба признала ненадлежащей рекламу опции "Почта банка" "Гарантированная ставка" и оштрафовала организацию на 500 тысяч рублей.

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