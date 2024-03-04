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В России впервые возбудили дело за нарушение новых условий рекламы кредита - 04.03.2024, ПРАЙМ
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В России впервые возбудили дело за нарушение новых условий рекламы кредита
В России впервые возбудили дело за нарушение новых условий рекламы кредита - 04.03.2024, ПРАЙМ
В России впервые возбудили дело за нарушение новых условий рекламы кредита
ФАС России возбудила первое дело за нарушение новых требований к рекламе кредита из-за ненадлежащей информации о его полной стоимости, признаки нарушения... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T11:11+0300
2024-03-04T11:11+0300
россия
фас
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. ФАС России возбудила первое дело за нарушение новых требований к рекламе кредита из-за ненадлежащей информации о его полной стоимости, признаки нарушения выявлены у "Почта банка", говорится на сайте службы. "ФАС возбудила первое дело за нарушение новых требований к рекламе кредита. Служба выявила признаки нарушения в рекламе АО "Почта банк". В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности, - сказано в сообщении. Согласно закону, вступившему в силу 23 октября 2023 года, информация о диапазоне значений полной стоимости кредита должна быть указана до упоминания о процентных ставках, а шрифт должен быть не меньше шрифта, которым указана ставка по кредиту. Вместе с тем, в ФАС России поступила жалоба на рекламу "Почта банка", которая распространялась на экранах в общественном транспорте Москвы и Московской области. "В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и прочее), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом", - поясняется в сообщении. Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих стоимость кредита, указала ФАС. Ранее служба признала ненадлежащей рекламу опции "Почта банка" "Гарантированная ставка" и оштрафовала организацию на 500 тысяч рублей.
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россия, фас
РОССИЯ, ФАС
11:11 04.03.2024
 
В России впервые возбудили дело за нарушение новых условий рекламы кредита

ФАС возбудила первое в РФ дело за нарушение новых условий рекламы кредита "Почта банком"

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк% Зданиие Федеральной антимонопольной службы России
% Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. ФАС России возбудила первое дело за нарушение новых требований к рекламе кредита из-за ненадлежащей информации о его полной стоимости, признаки нарушения выявлены у "Почта банка", говорится на сайте службы.
Вывеска Сбера - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка
27 февраля, 10:33
"ФАС возбудила первое дело за нарушение новых требований к рекламе кредита. Служба выявила признаки нарушения в рекламе АО "Почта банк". В случае установления нарушения банк будет привлечен к административной ответственности, - сказано в сообщении.
Согласно закону, вступившему в силу 23 октября 2023 года, информация о диапазоне значений полной стоимости кредита должна быть указана до упоминания о процентных ставках, а шрифт должен быть не меньше шрифта, которым указана ставка по кредиту.
Вместе с тем, в ФАС России поступила жалоба на рекламу "Почта банка", которая распространялась на экранах в общественном транспорте Москвы и Московской области. "В ней крупным шрифтом указывалась привлекательная для потребителя информация о процентной ставке по кредиту от 4%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита (сумма, срок, условие о заключении договора страхования и прочее), размещались в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом", - поясняется в сообщении.
Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях, определяющих стоимость кредита, указала ФАС.
Ранее служба признала ненадлежащей рекламу опции "Почта банка" "Гарантированная ставка" и оштрафовала организацию на 500 тысяч рублей.
 
РОССИЯФАС
 
 
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