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СМИ: "любящую есть россиян" Каллас не хотят видеть на посту Борреля - 04.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: "любящую есть россиян" Каллас не хотят видеть на посту Борреля
СМИ: "любящую есть россиян" Каллас не хотят видеть на посту Борреля - 04.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: "любящую есть россиян" Каллас не хотят видеть на посту Борреля
В Евросоюзе не хотят видеть премьер-министра Эстонии Каю Каллас в качестве преемника Жозепа Борреля, потому что ей "нравится есть россиян на завтрак", пишет... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T11:29+0300
2024-03-04T12:05+0300
европа
кая каллас
эстония
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В Евросоюзе не хотят видеть премьер-министра Эстонии Каю Каллас в качестве преемника Жозепа Борреля, потому что ей "нравится есть россиян на завтрак", пишет издание Politico со ссылкой на источники.Как пишет издание, ранее в Брюсселе поднимали вопрос о том, что Каллас может стать новой главой евродипломатии ЕС."Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это, по той же причине, по которой она не подошла для работы в НАТО. Неужели мы ставим на эту должность кого-то, кому нравится есть россиян на завтрак?" - добавил один из опрошенных чиновников.По его мнению, идея назначить премьера Эстонии на должность дипломата блока до сих пор вызывает сложные чувства в некоторых странах союза.Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности (глава евродипломатии) отвечает за координацию и представительство общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза. Глава европейской дипломатии назначается на пост на пеять лет. Нынешний Верховный представитель, Жозеп Боррель, был избран в 2019 году.
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европа, кая каллас, эстония
ЕВРОПА, Кая Каллас, ЭСТОНИЯ
11:29 04.03.2024 (обновлено: 12:05 04.03.2024)
 
СМИ: "любящую есть россиян" Каллас не хотят видеть на посту Борреля

Politico: любящая есть россиян на завтрак Каллас не подходит в преемники Борреля

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В Евросоюзе не хотят видеть премьер-министра Эстонии Каю Каллас в качестве преемника Жозепа Борреля, потому что ей "нравится есть россиян на завтрак", пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Как пишет издание, ранее в Брюсселе поднимали вопрос о том, что Каллас может стать новой главой евродипломатии ЕС.
"Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это, по той же причине, по которой она не подошла для работы в НАТО. Неужели мы ставим на эту должность кого-то, кому нравится есть россиян на завтрак?" - добавил один из опрошенных чиновников.
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По его мнению, идея назначить премьера Эстонии на должность дипломата блока до сих пор вызывает сложные чувства в некоторых странах союза.
Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности (глава евродипломатии) отвечает за координацию и представительство общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза. Глава европейской дипломатии назначается на пост на пеять лет. Нынешний Верховный представитель, Жозеп Боррель, был избран в 2019 году.
 
ЕВРОПАКая КалласЭСТОНИЯ
 
 
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