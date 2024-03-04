https://1prime.ru/20240304/845849640.html

СМИ: "любящую есть россиян" Каллас не хотят видеть на посту Борреля

СМИ: "любящую есть россиян" Каллас не хотят видеть на посту Борреля - 04.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: "любящую есть россиян" Каллас не хотят видеть на посту Борреля

В Евросоюзе не хотят видеть премьер-министра Эстонии Каю Каллас в качестве преемника Жозепа Борреля, потому что ей "нравится есть россиян на завтрак", пишет... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T11:29+0300

2024-03-04T11:29+0300

2024-03-04T12:05+0300

европа

кая каллас

эстония

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В Евросоюзе не хотят видеть премьер-министра Эстонии Каю Каллас в качестве преемника Жозепа Борреля, потому что ей "нравится есть россиян на завтрак", пишет издание Politico со ссылкой на источники.Как пишет издание, ранее в Брюсселе поднимали вопрос о том, что Каллас может стать новой главой евродипломатии ЕС."Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это, по той же причине, по которой она не подошла для работы в НАТО. Неужели мы ставим на эту должность кого-то, кому нравится есть россиян на завтрак?" - добавил один из опрошенных чиновников.По его мнению, идея назначить премьера Эстонии на должность дипломата блока до сих пор вызывает сложные чувства в некоторых странах союза.Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности (глава евродипломатии) отвечает за координацию и представительство общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза. Глава европейской дипломатии назначается на пост на пеять лет. Нынешний Верховный представитель, Жозеп Боррель, был избран в 2019 году.

https://1prime.ru/20240225/843159391.html

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европа, кая каллас, эстония