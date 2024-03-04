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Число случаев краж в мини-маркетах Британии достигло рекорда

Число случаев краж в мини-маркетах Британии достигло рекорда - 04.03.2024, ПРАЙМ

Число случаев краж в мини-маркетах Британии достигло рекорда

Число случаев краж из небольших магазинов в Великобритании выросло в 2023 году в пять раз по сравнению с годом ранее и достигло рекордных показателей, сообщила... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T11:31+0300

2024-03-04T11:31+0300

2024-03-04T11:31+0300

великобритания

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кража

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МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Число случаев краж из небольших магазинов в Великобритании выросло в 2023 году в пять раз по сравнению с годом ранее и достигло рекордных показателей, сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на данные Ассоциации мини-маркетов (ACS). "По новым данным, число случае краж и насилия в отношении работников в мини-маркетах по всей Великобритании возросло до рекордного уровня", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в 2023 году было зафиксировано 5,6 миллиона случаев краж, что более чем в пять раз больше предыдущего рекорда в 1,1 миллиона инцидентов годом ранее. Чаще всего из магазинов крали мясо, алкоголь и кондитерские изделия, средний убыток каждого магазина составил около пяти тысяч фунтов стерлингов, пишет газета. Вместе с этим около 76 тысяч случаев насилия было отмечено в магазинах в прошлом году по сравнению с 41 тысячей инцидентов в 2022 году, сообщает Financial Times. По данным ACS, представляющей 49 тысяч небольших магазинов в Британии, рост преступности обусловлен проблемой наркотической зависимости, из-за которой люди начинают красть товары из магазинов. Помимо этого три четверти ретейлеров сообщили об увеличении преступной активности, связанной с бандами, говорится в статье. Ранее сообщалось, что британская сеть супермаркетов Co-op задействует в своих магазинах технологию искусственного интеллекта для борьбы с растущим числом краж и нападений на сотрудников. Сеть Co-op объединяет свыше 2,4 тысячи магазинов по всей Британии.

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великобритания, рекорд, кража