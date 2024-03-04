https://1prime.ru/20240304/845850704.html

В АТОР отметили рост числа продаж туров в России на мартовские праздники

В АТОР отметили рост числа продаж туров в России на мартовские праздники - 04.03.2024, ПРАЙМ

В АТОР отметили рост числа продаж туров в России на мартовские праздники

Туроператоры РФ отмечают существенный рост продаж путевок в период мартовских праздников по сравнению с прошлым годом - в 1,5-2,5 раза в зависимости от... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T11:34+0300

2024-03-04T11:34+0300

2024-03-04T11:51+0300

россия

туризм

8 марта

https://cdnn.1prime.ru/img/83956/28/839562850_0:0:2873:1617_1920x0_80_0_0_d517cecda84d9281b010349dca0cd523.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Туроператоры РФ отмечают существенный рост продаж путевок в период мартовских праздников по сравнению с прошлым годом - в 1,5-2,5 раза в зависимости от компании, одна из главных причин - трехдневные выходные, следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Трехдневные мартовские выходные в 2024 году стали хорошим поводом для россиян отправиться как в короткие поездки по России, так и в пляжные и сити-туры за рубеж – по сравнению с прошлым годом продажи выросли от 40 до 150%", - говорится в сообщении. В ассоциации отметили, что "одна из главных причин увеличения спроса на поездки с захватом 8 марта – большее, в сравнении с прошлым годом, количество праздничных дней". "Из-за трехдневных выходных в этом году спрос на праздничные заезды на 8 марта в сравнении с 2023 годом у нас в компании увеличился в 1,5 раза", – приводятся там слова вице-президента АТОР, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина. В компании "Интурист", по данным ассоциации, фиксируют 36% рост продаж на мартовский праздничный период относительно прошлого года, связывая это с открытием новых и увеличением количества уже существующих прямых рейсов в зарубежные страны. Так, количество направлений, которые выбрали клиенты "Интуриста", в сравнении с мартом 2023 года увеличилось в 2 раза. По мнению представителей PAC Group и BSI Group, приведенному в сообщении АТОР, спрос на мартовские праздники традиционно растет и просто по причине наступления теплой весны. Там отметили, что, например, на черноморских курортах России в предстоящие мартовские выходные обещают плюс 15-17 градусов. "Комфортная весенняя погода устанавливается и в странах Закавказья и Узбекистане, которые подходят для экскурсионных поездок", - подметили в ассоциации. По данным АТОР, в топ-10 самых бронируемых направлений с захватом 8 марта входят ОАЭ, Таиланд, Россия, Египет и Турция. В первой десятке по спросу – Шри-Ланка, Мальдивы, Куба, Китай, Вьетнам, а также страны ближнего зарубежья. На внутреннем рынке лидером по количеству бронирований на праздничные даты традиционно остается Краснодарский край.

https://1prime.ru/20240219/843113038.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, туризм, 8 марта