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Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим
Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим - 04.03.2024, ПРАЙМ
Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим
Западные страны проталкивают Украину на место России в исполнительном совете ОЗХО, это - вопиющий факт, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T12:18+0300
2024-03-04T12:18+0300
2024-03-04T12:21+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Западные страны проталкивают Украину на место России в исполнительном совете ОЗХО, это - вопиющий факт, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский."Вопиющим фактом является то, что в прошлом году именно эти североатлантические участники, пользуясь блоковой солидарностью, протолкнули Украину на место Российской Федерации в исполнительном совете ОЗХО", - сказал он.По мнению заместителя главы ведомства, "выталкивание" государства, обладающего наибольшей химической промышленностью среди стран восточной группы КЗХО, такими "странными маневрами" не явяется нормальным. Он также указал, что у Украины нет химической промышленности. По словам чиновника, Киев получает запрещенные боевые отравляющие вещества от Запада.Кроме того, добавил Лысогорский, российская сторона отслеживает и фиксирует применение ВСУ химических отравляющих веществ в зоне спецоперации, формирует соответствующую доказательную базу, которую представит в ОЗХО.Благодаря заранее предоставленной Россией информации о планирующихся Украиной химических провокациях удалось избежать множества трагедий, отметил замминистра.
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всу, оружие, минпромторг
Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим
Минпромторг: Запад вопиюще протолкнул Украину в исполком ОЗХО на место России
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Западные страны проталкивают Украину на место России в исполнительном совете ОЗХО, это - вопиющий факт, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.
"Вопиющим фактом является то, что в прошлом году именно эти североатлантические участники, пользуясь блоковой солидарностью, протолкнули Украину на место Российской Федерации в исполнительном совете ОЗХО", - сказал он.
По мнению заместителя главы ведомства, "выталкивание" государства, обладающего наибольшей химической промышленностью среди стран восточной группы КЗХО, такими "странными маневрами" не явяется нормальным. Он также указал, что у Украины нет химической промышленности. По словам чиновника, Киев получает запрещенные боевые отравляющие вещества от Запада.
В Польше раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне спецоперации
Кроме того, добавил Лысогорский, российская сторона отслеживает и фиксирует применение ВСУ химических отравляющих веществ в зоне спецоперации, формирует соответствующую доказательную базу, которую представит в ОЗХО.
Благодаря заранее предоставленной Россией информации о планирующихся Украиной химических провокациях удалось избежать множества трагедий, отметил замминистра.