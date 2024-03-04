Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим - 04.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240304/845852409.html
Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим
Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим - 04.03.2024, ПРАЙМ
Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим
Западные страны проталкивают Украину на место России в исполнительном совете ОЗХО, это - вопиющий факт, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T12:18+0300
2024-03-04T12:21+0300
всу
оружие
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Западные страны проталкивают Украину на место России в исполнительном совете ОЗХО, это - вопиющий факт, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский."Вопиющим фактом является то, что в прошлом году именно эти североатлантические участники, пользуясь блоковой солидарностью, протолкнули Украину на место Российской Федерации в исполнительном совете ОЗХО", - сказал он.По мнению заместителя главы ведомства, "выталкивание" государства, обладающего наибольшей химической промышленностью среди стран восточной группы КЗХО, такими "странными маневрами" не явяется нормальным. Он также указал, что у Украины нет химической промышленности. По словам чиновника, Киев получает запрещенные боевые отравляющие вещества от Запада.Кроме того, добавил Лысогорский, российская сторона отслеживает и фиксирует применение ВСУ химических отравляющих веществ в зоне спецоперации, формирует соответствующую доказательную базу, которую представит в ОЗХО.Благодаря заранее предоставленной Россией информации о планирующихся Украиной химических провокациях удалось избежать множества трагедий, отметил замминистра.
https://1prime.ru/20240303/vsu-845830120.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8f1c37b5771fd844f08e82cfa134d7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, оружие, минпромторг
ВСУ, оружие, Минпромторг
12:18 04.03.2024 (обновлено: 12:21 04.03.2024)
 
Минпромторг назвал проталкивание Украины в ОЗХО вместо России вопиющим

Минпромторг: Запад вопиюще протолкнул Украину в исполком ОЗХО на место России

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Западные страны проталкивают Украину на место России в исполнительном совете ОЗХО, это - вопиющий факт, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.
"Вопиющим фактом является то, что в прошлом году именно эти североатлантические участники, пользуясь блоковой солидарностью, протолкнули Украину на место Российской Федерации в исполнительном совете ОЗХО", - сказал он.
По мнению заместителя главы ведомства, "выталкивание" государства, обладающего наибольшей химической промышленностью среди стран восточной группы КЗХО, такими "странными маневрами" не явяется нормальным. Он также указал, что у Украины нет химической промышленности. По словам чиновника, Киев получает запрещенные боевые отравляющие вещества от Запада.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
В Польше раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне спецоперации
Вчера, 12:58
Кроме того, добавил Лысогорский, российская сторона отслеживает и фиксирует применение ВСУ химических отравляющих веществ в зоне спецоперации, формирует соответствующую доказательную базу, которую представит в ОЗХО.
Благодаря заранее предоставленной Россией информации о планирующихся Украиной химических провокациях удалось избежать множества трагедий, отметил замминистра.
 
ВСУоружиеМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала