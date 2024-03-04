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Конгресс согласовал бюджет США на 2024 фингод
Конгресс согласовал бюджет США на 2024 фингод - 04.03.2024, ПРАЙМ
Конгресс согласовал бюджет США на 2024 фингод
Конгресс США смог согласовать выделение денег на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T12:28+0300
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2024-03-04T12:56+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Конгресс США смог согласовать выделение денег на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на лидера демократического большинства в сенате конгресса Чака Шумера.Сообщается, что бюджет американского правительства на 2024 финансовый год составит порядка 1,66 триллиона долларов.Как подчеркнул Шумер, работа ряда федеральных структур может быть приостановлена уже 8 марта на фоне прекращения финансирования. По его словам, палата представителей должна быстро принять и направить в сенат необходимые документы. Позднее, как добавил политик, сенату снова будет необходимо двухпартийное сотрудничество для их принятия до крайнего срока, что поможет Вашингтону избежать шатдауна.
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сша, конгресс, бюджет сша
США, конгресс, бюджет США
Конгресс согласовал бюджет США на 2024 фингод
Конгресс США достиг договоренностей по бюджету США, он составит $1,66 трлн
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ.
Конгресс США смог согласовать выделение денег на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, сообщило агентство Reuters
со ссылкой на лидера демократического большинства в сенате конгресса Чака Шумера.
Сообщается, что бюджет американского правительства на 2024 финансовый год составит порядка 1,66 триллиона долларов.
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Как подчеркнул Шумер, работа ряда федеральных структур может быть приостановлена уже 8 марта на фоне прекращения финансирования. По его словам, палата представителей должна быстро принять и направить в сенат необходимые документы.
Позднее, как добавил политик, сенату снова будет необходимо двухпартийное сотрудничество для их принятия до крайнего срока, что поможет Вашингтону избежать шатдауна.