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Конгресс согласовал бюджет США на 2024 фингод - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Конгресс согласовал бюджет США на 2024 фингод
Конгресс согласовал бюджет США на 2024 фингод - 04.03.2024, ПРАЙМ
Конгресс согласовал бюджет США на 2024 фингод
Конгресс США смог согласовать выделение денег на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T12:28+0300
2024-03-04T12:56+0300
сша
конгресс
бюджет сша
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Конгресс США смог согласовать выделение денег на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на лидера демократического большинства в сенате конгресса Чака Шумера.Сообщается, что бюджет американского правительства на 2024 финансовый год составит порядка 1,66 триллиона долларов.Как подчеркнул Шумер, работа ряда федеральных структур может быть приостановлена уже 8 марта на фоне прекращения финансирования. По его словам, палата представителей должна быстро принять и направить в сенат необходимые документы. Позднее, как добавил политик, сенату снова будет необходимо двухпартийное сотрудничество для их принятия до крайнего срока, что поможет Вашингтону избежать шатдауна.
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сша, конгресс, бюджет сша
США, конгресс, бюджет США
12:28 04.03.2024 (обновлено: 12:56 04.03.2024)
 
Конгресс согласовал бюджет США на 2024 фингод

Конгресс США достиг договоренностей по бюджету США, он составит $1,66 трлн

© AFP / Zack GibsonЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© AFP / Zack Gibson
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Конгресс США смог согласовать выделение денег на работу федерального правительства до конца 2024 финансового года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на лидера демократического большинства в сенате конгресса Чака Шумера.
Сообщается, что бюджет американского правительства на 2024 финансовый год составит порядка 1,66 триллиона долларов.
Конгресс США. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
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05:27
Как подчеркнул Шумер, работа ряда федеральных структур может быть приостановлена уже 8 марта на фоне прекращения финансирования. По его словам, палата представителей должна быстро принять и направить в сенат необходимые документы.
Позднее, как добавил политик, сенату снова будет необходимо двухпартийное сотрудничество для их принятия до крайнего срока, что поможет Вашингтону избежать шатдауна.
 
СШАконгрессбюджет США
 
 
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