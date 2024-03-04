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Темпы отбора из газохранилищ в ЕС снизились вдвое в феврале - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Темпы отбора из газохранилищ в ЕС снизились вдвое в феврале
Темпы отбора из газохранилищ в ЕС снизились вдвое в феврале - 04.03.2024, ПРАЙМ
Темпы отбора из газохранилищ в ЕС снизились вдвое в феврале
Потребители в Европе в феврале снизили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) более чем в два раза по сравнению с январем, следует из данных Ассоциации... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T12:34+0300
2024-03-04T12:34+0300
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Потребители в Европе в феврале снизили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) более чем в два раза по сравнению с январем, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Заполненность ПХГ в ЕС за февраль уменьшилась на 7,22 процентного пункта, снижаясь в среднем на 0,25 процентного пункта за день по сравнению с 0,52 процентного пункта в январе. Это также меньше, чем в декабре - в среднем 0,27 процентного пункта за день. При этом в феврале прошлого года отбор снижался в среднем на 0,38 процентного пункта за день. Темпы отбора в начавшемся марте замедлились. Показатель снижается пятый день подряд, за сутки опустившись на 0,08 процентного пункта (нетто-отбор почти 84 миллиона кубометров). Заполненность европейских хранилищ газа по состоянию на газовые сутки 2 марта (завершились утром 3 марта) составляет 62,12%, что на 16,7 процентного пункта больше, чем в среднем на эту дату в 2019-2023 годах, и на 2 процентных пункта больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 68,9 миллиарда кубометров. Это примерно на 19,5 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 3,2 миллиарда больше, чем в прошлом году. Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора - первой декады ноября - уменьшился к настоящему моменту на 37,5 процентного пункта. Европейские потребители почти за четыре месяца выбрали около 41,4 миллиарда кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась почти на 8 миллиардов кубометров.
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ЕВРОПА
12:34 04.03.2024
 
Темпы отбора из газохранилищ в ЕС снизились вдвое в феврале

GIE: темпы отбора из газохранилищ в ЕС в феврале снизились вдвое

© Unsplash/Kwon Junho Газовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Kwon Junho
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Потребители в Европе в феврале снизили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) более чем в два раза по сравнению с январем, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Заполненность ПХГ в ЕС за февраль уменьшилась на 7,22 процентного пункта, снижаясь в среднем на 0,25 процентного пункта за день по сравнению с 0,52 процентного пункта в январе. Это также меньше, чем в декабре - в среднем 0,27 процентного пункта за день. При этом в феврале прошлого года отбор снижался в среднем на 0,38 процентного пункта за день.
Темпы отбора в начавшемся марте замедлились. Показатель снижается пятый день подряд, за сутки опустившись на 0,08 процентного пункта (нетто-отбор почти 84 миллиона кубометров).
Заполненность европейских хранилищ газа по состоянию на газовые сутки 2 марта (завершились утром 3 марта) составляет 62,12%, что на 16,7 процентного пункта больше, чем в среднем на эту дату в 2019-2023 годах, и на 2 процентных пункта больше, чем в прошлом году.
В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 68,9 миллиарда кубометров. Это примерно на 19,5 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 3,2 миллиарда больше, чем в прошлом году.
Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора - первой декады ноября - уменьшился к настоящему моменту на 37,5 процентного пункта. Европейские потребители почти за четыре месяца выбрали около 41,4 миллиарда кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась почти на 8 миллиардов кубометров.
 
ЕВРОПА
 
 
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