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Темпы отбора из газохранилищ в ЕС снизились вдвое в феврале

Темпы отбора из газохранилищ в ЕС снизились вдвое в феврале - 04.03.2024, ПРАЙМ

Темпы отбора из газохранилищ в ЕС снизились вдвое в феврале

Потребители в Европе в феврале снизили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) более чем в два раза по сравнению с январем, следует из данных Ассоциации... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T12:34+0300

2024-03-04T12:34+0300

2024-03-04T12:34+0300

европа

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Потребители в Европе в феврале снизили темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) более чем в два раза по сравнению с январем, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Заполненность ПХГ в ЕС за февраль уменьшилась на 7,22 процентного пункта, снижаясь в среднем на 0,25 процентного пункта за день по сравнению с 0,52 процентного пункта в январе. Это также меньше, чем в декабре - в среднем 0,27 процентного пункта за день. При этом в феврале прошлого года отбор снижался в среднем на 0,38 процентного пункта за день. Темпы отбора в начавшемся марте замедлились. Показатель снижается пятый день подряд, за сутки опустившись на 0,08 процентного пункта (нетто-отбор почти 84 миллиона кубометров). Заполненность европейских хранилищ газа по состоянию на газовые сутки 2 марта (завершились утром 3 марта) составляет 62,12%, что на 16,7 процентного пункта больше, чем в среднем на эту дату в 2019-2023 годах, и на 2 процентных пункта больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 68,9 миллиарда кубометров. Это примерно на 19,5 миллиарда кубометров больше, чем в среднем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 3,2 миллиарда больше, чем в прошлом году. Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора - первой декады ноября - уменьшился к настоящему моменту на 37,5 процентного пункта. Европейские потребители почти за четыре месяца выбрали около 41,4 миллиарда кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась почти на 8 миллиардов кубометров.

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