https://1prime.ru/20240304/845854322.html

Найдена альтернатива новым "китайцам" за три миллиона рублей

Найдена альтернатива новым "китайцам" за три миллиона рублей - 04.03.2024, ПРАЙМ

Найдена альтернатива новым "китайцам" за три миллиона рублей

В России можно приобрести несколько вариантов подержанных кроссоверов, стоимость которых приблизительно равна цене нового компактного китайского SUV, пишет... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T12:37+0300

2024-03-04T12:37+0300

2024-03-04T12:37+0300

авто

китай

россия

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В России можно приобрести несколько вариантов подержанных кроссоверов, стоимость которых приблизительно равна цене нового компактного китайского SUV, пишет журнал "За рулем".Так, отмечают эксперты, за три миллиона можно купить Mazda CX-5 2019-2020 года выпуска. Согласно авторам материалов, за двигателями этой модели особый уход не нужен, однако необходимо внимательно следить за приводным ремнем и дизельными модификациями. "Skoda Kodiaq будет примерно такого же возраста, что и Mazda. Но он значительно крупнее СХ-5 во всех измерениях - у него просторнее салон и вместительнее багажник (500 против 635 л). Встречаются даже 7-местные версии. Поэтому Skoda в качестве семейного автомобиля выглядит более предпочтительной", - отмечается в статье.Кроме того, отмечают аналитики, за три миллиона рублей можно приобрести "вторичные" Kia Sorento Prime и Volvo XC40 2019-2020 года выпуска.

https://1prime.ru/20240228/845693683.html

китай

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авто, китай, россия