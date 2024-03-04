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Найдена альтернатива новым "китайцам" за три миллиона рублей - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Найдена альтернатива новым "китайцам" за три миллиона рублей
Найдена альтернатива новым "китайцам" за три миллиона рублей - 04.03.2024, ПРАЙМ
Найдена альтернатива новым "китайцам" за три миллиона рублей
В России можно приобрести несколько вариантов подержанных кроссоверов, стоимость которых приблизительно равна цене нового компактного китайского SUV, пишет... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T12:37+0300
2024-03-04T12:37+0300
авто
китай
россия
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В России можно приобрести несколько вариантов подержанных кроссоверов, стоимость которых приблизительно равна цене нового компактного китайского SUV, пишет журнал "За рулем".Так, отмечают эксперты, за три миллиона можно купить Mazda CX-5 2019-2020 года выпуска. Согласно авторам материалов, за двигателями этой модели особый уход не нужен, однако необходимо внимательно следить за приводным ремнем и дизельными модификациями. "Skoda Kodiaq будет примерно такого же возраста, что и Mazda. Но он значительно крупнее СХ-5 во всех измерениях - у него просторнее салон и вместительнее багажник (500 против 635 л). Встречаются даже 7-местные версии. Поэтому Skoda в качестве семейного автомобиля выглядит более предпочтительной", - отмечается в статье.Кроме того, отмечают аналитики, за три миллиона рублей можно приобрести "вторичные" Kia Sorento Prime и Volvo XC40 2019-2020 года выпуска.
https://1prime.ru/20240228/845693683.html
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авто, китай, россия
Авто, КИТАЙ, РОССИЯ
12:37 04.03.2024
 
Найдена альтернатива новым "китайцам" за три миллиона рублей

"За рулем" нашел альтернативу новым "китайцам" за три миллиона рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В России можно приобрести несколько вариантов подержанных кроссоверов, стоимость которых приблизительно равна цене нового компактного китайского SUV, пишет журнал "За рулем".
Так, отмечают эксперты, за три миллиона можно купить Mazda CX-5 2019-2020 года выпуска. Согласно авторам материалов, за двигателями этой модели особый уход не нужен, однако необходимо внимательно следить за приводным ремнем и дизельными модификациями.
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"Skoda Kodiaq будет примерно такого же возраста, что и Mazda. Но он значительно крупнее СХ-5 во всех измерениях - у него просторнее салон и вместительнее багажник (500 против 635 л). Встречаются даже 7-местные версии. Поэтому Skoda в качестве семейного автомобиля выглядит более предпочтительной", - отмечается в статье.
Кроме того, отмечают аналитики, за три миллиона рублей можно приобрести "вторичные" Kia Sorento Prime и Volvo XC40 2019-2020 года выпуска.
 
АвтоКИТАЙРОССИЯ
 
 
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