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Чужой земли не надо. Медведев рассказал об исторических границах России
Чужой земли не надо. Медведев рассказал об исторических границах России - 04.03.2024, ПРАЙМ
Чужой земли не надо. Медведев рассказал об исторических границах России
России не нужна чужая земля, но она не отдаст свою, оппоненты должны зарубить это себе на носу, заявил замруководителя Совета безопасности страны Дмитрий... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T12:47+0300
2024-03-04T12:47+0300
2024-03-04T13:43+0300
дмитрий медведев
территории
россия
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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. России не нужна чужая земля, но она не отдаст свою, оппоненты должны зарубить это себе на носу, заявил замруководителя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев."Чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся никогда, так было, и так будет. Это принцип, по которому строится наша государственная пограничная политика", - сказал он, выступая на марафоне "Знание. Первые".Медведев также напомнил, что 210 лет назад российские войска взяли Париж, разгромив армию Наполеона. По его словам, это было необходимо для победы над противником.Зампред СБ России добавил, что, касательно СВО, речь идет не о расширении границ "методом эффективной оккупации", здесь особый случай.Кроме того, Медведев подчеркнул, что территории по берегам Днепра являются частью российских стратегических и исторических границ. Он указал, что попытки изменить их насильственно и отрезать "по-живому" обречены.Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также подчеркивал, что территории, которые уже вошли в состав России, никогда не вернутся.
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дмитрий медведев, территории, россия
Дмитрий Медведев, Территории, РОССИЯ
Чужой земли не надо. Медведев рассказал об исторических границах России
Медведев: чужой земли России не надо, но свое она не отдаст
СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. России не нужна чужая земля, но она не отдаст свою, оппоненты должны зарубить это себе на носу, заявил замруководителя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.
"Чужой земли нам не надо, но от своего мы не отступимся никогда, так было, и так будет. Это принцип, по которому строится наша государственная пограничная политика", - сказал он, выступая на марафоне "Знание. Первые".
Медведев также напомнил, что 210 лет назад российские войска взяли Париж, разгромив армию Наполеона. По его словам, это было необходимо для победы над противником.
Зампред СБ России добавил, что, касательно СВО, речь идет не о расширении границ "методом эффективной оккупации", здесь особый случай.
Кроме того, Медведев подчеркнул, что территории по берегам Днепра являются частью российских стратегических и исторических границ. Он указал, что попытки изменить их насильственно и отрезать "по-живому" обречены.
Зеленский предрек Украине потерю территории без помощи США
Ранее отставной американский офицер Скотт Риттер говорил в интервью программе Ask the Inspector на YouTube, что Украина рискует потерять еще 30 процентов территорий, если не пойдет на переговоры. Он уточнял в своей статье для Consortium News, что Россия освободит пять украинских областей. Кроме того, подчеркивал экс-разведчик ВС США, Киеву следует опасаться территориальных претензий Польши и Румынии.
Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в свою очередь, заявлял, что Россия со временем освободит Харьков и Одессу, поскольку эти города являются исконно русскими. Об освобождении этих городов Россией также говорил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он также подчеркивал, что территории, которые уже вошли в состав России, никогда не вернутся.