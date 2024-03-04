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История вскоре расставит все по местам, заявил Медведев - 04.03.2024, ПРАЙМ
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История вскоре расставит все по местам, заявил Медведев
История вскоре расставит все по местам, заявил Медведев - 04.03.2024, ПРАЙМ
История вскоре расставит все по местам, заявил Медведев
Современный мир не строится на колониальном порядке, он стал разумнее и сложнее, и Западу давно пора это усвоить, считает зампредседателя Совета безопасности... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T13:01+0300
2024-03-04T13:01+0300
россия
дмитрий медведев
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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Современный мир не строится на колониальном порядке, он стал разумнее и сложнее, и Западу давно пора это усвоить, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Эти аксиомы нашим противникам очень трудно признать, в первую очередь потому, что поделать с уже с состоявшимися непреложными фактами они почти ничего не могут. Так называемый коллективный Запад настолько привык к своим маниакальным заклинаниям о русской угрозе, что она стала, не побоюсь сказать, омерзительной константой англо-саксонского мира", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Политик добавил, что история обязательно расставит все по местам, а европейские граждане рано или поздно дадут жесткую оценку политикам, предавшим интересы своих стран. По его словам, дело даже не в оценках, а в том, какой ценой дались Европе ее ошибки и как это повлияет на судьбы ее граждан.Мероприятие, в котором принял участие Дмитрий Медведев, проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проводится с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
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россия, дмитрий медведев
РОССИЯ, Дмитрий Медведев
13:01 04.03.2024
 
История вскоре расставит все по местам, заявил Медведев

Медведев: история расставит все по местам, а европейцы дадут жесткую оценку политикам

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Современный мир не строится на колониальном порядке, он стал разумнее и сложнее, и Западу давно пора это усвоить, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Эти аксиомы нашим противникам очень трудно признать, в первую очередь потому, что поделать с уже с состоявшимися непреложными фактами они почти ничего не могут. Так называемый коллективный Запад настолько привык к своим маниакальным заклинаниям о русской угрозе, что она стала, не побоюсь сказать, омерзительной константой англо-саксонского мира", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
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Вчера, 14:15
Политик добавил, что история обязательно расставит все по местам, а европейские граждане рано или поздно дадут жесткую оценку политикам, предавшим интересы своих стран. По его словам, дело даже не в оценках, а в том, какой ценой дались Европе ее ошибки и как это повлияет на судьбы ее граждан.
Мероприятие, в котором принял участие Дмитрий Медведев, проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проводится с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
 
РОССИЯДмитрий Медведев
 
 
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