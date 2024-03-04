https://1prime.ru/20240304/845855560.html

История вскоре расставит все по местам, заявил Медведев

История вскоре расставит все по местам, заявил Медведев - 04.03.2024, ПРАЙМ

История вскоре расставит все по местам, заявил Медведев

Современный мир не строится на колониальном порядке, он стал разумнее и сложнее, и Западу давно пора это усвоить, считает зампредседателя Совета безопасности... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T13:01+0300

2024-03-04T13:01+0300

2024-03-04T13:01+0300

россия

дмитрий медведев

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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Современный мир не строится на колониальном порядке, он стал разумнее и сложнее, и Западу давно пора это усвоить, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Эти аксиомы нашим противникам очень трудно признать, в первую очередь потому, что поделать с уже с состоявшимися непреложными фактами они почти ничего не могут. Так называемый коллективный Запад настолько привык к своим маниакальным заклинаниям о русской угрозе, что она стала, не побоюсь сказать, омерзительной константой англо-саксонского мира", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Политик добавил, что история обязательно расставит все по местам, а европейские граждане рано или поздно дадут жесткую оценку политикам, предавшим интересы своих стран. По его словам, дело даже не в оценках, а в том, какой ценой дались Европе ее ошибки и как это повлияет на судьбы ее граждан.Мероприятие, в котором принял участие Дмитрий Медведев, проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проводится с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.

https://1prime.ru/20240303/845830975.html

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россия, дмитрий медведев