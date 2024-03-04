https://1prime.ru/20240304/845855677.html

Украина — это Россия, заявил Медведев

Украина — это Россия, заявил Медведев - 04.03.2024, ПРАЙМ

Украина — это Россия, заявил Медведев

Концепция "Украина - не Россия" должна исчезнуть, Украина - это определенно Россия, заявил заместитель предстадателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T13:04+0300

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2024-03-04T13:11+0300

россия

украина

дмитрий медведев

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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Концепция "Украина - не Россия" должна исчезнуть, Украина - это определенно Россия, заявил заместитель предстадателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Политик в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание" напомнил, что когда-то один украинский политик озвучил концепцию, что Украина не является Россией. По его мнению, эта идея должна навсегла исчезнуть."Украина - это, безусловно, Россия", - подчеркнул Медведев.По словам зампреда Совбеза РФ, попытки игнорировать российское общественное мнение, которое считает Украину частью общерусской цивилизации, также должны кануть в небытие. При этом он указал, что все было бы иначе, если бы Украина не попала в глупейшую ловушку США для борьбы с Россией, спецоперация тоже не понадобилась бы."Как справедливо отметил наш президент, если бы Россию не начали уничтожать на ее же исторических территориях, действительно, ничего этого не было бы. Но история, как известно, обратного хода не имеет", - заключил Медведев.

https://1prime.ru/20240303/845830975.html

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россия, украина, дмитрий медведев