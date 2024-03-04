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РФ и Венесуэла обсудят способы обезопасить расчеты от США, заявил Мантуров - 04.03.2024, ПРАЙМ
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РФ и Венесуэла обсудят способы обезопасить расчеты от США, заявил Мантуров
РФ и Венесуэла обсудят способы обезопасить расчеты от США, заявил Мантуров - 04.03.2024, ПРАЙМ
РФ и Венесуэла обсудят способы обезопасить расчеты от США, заявил Мантуров
Россия и Венесуэла обсуждают использование цифровых платежных инструментов в торговле, это в том числе помогло бы обезопасить расчеты от влияния США и Западной... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T13:13+0300
2024-03-04T13:36+0300
денис мантуров
россия
венесуэла
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла обсуждают использование цифровых платежных инструментов в торговле, это в том числе помогло бы обезопасить расчеты от влияния США и Западной Европы, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."Мир" - это одна из альтернатив, чтобы и наше население, и население Венесуэлы могли адекватно использовать эти карточки и осуществлять свои повседневные платежи. Помимо населения, еще должны осуществляться платежи между бизнесом, коммерческими структурами. В этом направлении наши государства буквально недавно на встрече стран БРИКС… Наш министр финансов рассказывал, как мы могли бы взаимодействовать, в том числе используя цифровые платежные инструменты, которые обеспечивали бы альтернативу доллару и евро", - сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве РФ и Венесуэлы, выступая на марафоне "Знание.Первые"."Это мотивировало бы страны использовать свои собственные валюты в расчетах и максимально обезопасило эти платежи от желания затормозить это сотрудничество со стороны США и Западной Европы", - подчеркнул он.
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денис мантуров, россия, венесуэла
Денис Мантуров, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА
13:13 04.03.2024 (обновлено: 13:36 04.03.2024)
 
РФ и Венесуэла обсудят способы обезопасить расчеты от США, заявил Мантуров

Мантуров: РФ и Венесуэла изучат применение цифровых платежных инструментов в торговле

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла обсуждают использование цифровых платежных инструментов в торговле, это в том числе помогло бы обезопасить расчеты от влияния США и Западной Европы, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Мир" - это одна из альтернатив, чтобы и наше население, и население Венесуэлы могли адекватно использовать эти карточки и осуществлять свои повседневные платежи. Помимо населения, еще должны осуществляться платежи между бизнесом, коммерческими структурами. В этом направлении наши государства буквально недавно на встрече стран БРИКС… Наш министр финансов рассказывал, как мы могли бы взаимодействовать, в том числе используя цифровые платежные инструменты, которые обеспечивали бы альтернативу доллару и евро", - сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве РФ и Венесуэлы, выступая на марафоне "Знание.Первые".
"Это мотивировало бы страны использовать свои собственные валюты в расчетах и максимально обезопасило эти платежи от желания затормозить это сотрудничество со стороны США и Западной Европы", - подчеркнул он.
 
Денис МантуровРОССИЯВЕНЕСУЭЛА
 
 
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