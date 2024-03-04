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РФ и Венесуэла обсудят способы обезопасить расчеты от США, заявил Мантуров

РФ и Венесуэла обсудят способы обезопасить расчеты от США, заявил Мантуров - 04.03.2024, ПРАЙМ

РФ и Венесуэла обсудят способы обезопасить расчеты от США, заявил Мантуров

Россия и Венесуэла обсуждают использование цифровых платежных инструментов в торговле, это в том числе помогло бы обезопасить расчеты от влияния США и Западной... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T13:13+0300

2024-03-04T13:13+0300

2024-03-04T13:36+0300

денис мантуров

россия

венесуэла

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Россия и Венесуэла обсуждают использование цифровых платежных инструментов в торговле, это в том числе помогло бы обезопасить расчеты от влияния США и Западной Европы, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."Мир" - это одна из альтернатив, чтобы и наше население, и население Венесуэлы могли адекватно использовать эти карточки и осуществлять свои повседневные платежи. Помимо населения, еще должны осуществляться платежи между бизнесом, коммерческими структурами. В этом направлении наши государства буквально недавно на встрече стран БРИКС… Наш министр финансов рассказывал, как мы могли бы взаимодействовать, в том числе используя цифровые платежные инструменты, которые обеспечивали бы альтернативу доллару и евро", - сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве РФ и Венесуэлы, выступая на марафоне "Знание.Первые"."Это мотивировало бы страны использовать свои собственные валюты в расчетах и максимально обезопасило эти платежи от желания затормозить это сотрудничество со стороны США и Западной Европы", - подчеркнул он.

венесуэла

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денис мантуров, россия, венесуэла