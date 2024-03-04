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Голикова назвала даты запуска новых нацпроектов - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Голикова назвала даты запуска новых нацпроектов
Голикова назвала даты запуска новых нацпроектов - 04.03.2024, ПРАЙМ
Голикова назвала даты запуска новых нацпроектов
Все новые национальные проекты будут запущены в России с 1 января 2025 года кроме проекта "Молодежь России", который будет запущен уже в этом году, сообщила... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T13:14+0300
2024-03-04T13:51+0300
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Все новые национальные проекты будут запущены в России с 1 января 2025 года кроме проекта "Молодежь России", который будет запущен уже в этом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Это все планы (на запуск новых нацпроектов - ред.) с 1 января 2025 года за исключением одного национального проекта "Молодежь России", который мы должны запустить в этом году. Потому что он будет, по сути, механизмом сопровождения принимаемой нами сейчас, находящейся в высокой степени готовности, новой стратегии молодежной политики, которую мы делаем по поручению главы государства. А это, по сути, инструмент реализации", - сказала Голикова журналистам на выставке "Россия".Она добавила, что, скорее всего, нацпроект "Молодежь России" начнут реализовывать во второй половине этого года. Вице-премьер отметила, что все национальные проекты, которые сейчас реализуются во всех сферах, так или иначе будут подстраиваться под новые приоритеты, которые объявлены президентом с 2025 года.Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных".
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татьяна голикова, россия
Татьяна Голикова, РОССИЯ
13:14 04.03.2024 (обновлено: 13:51 04.03.2024)
 
Голикова назвала даты запуска новых нацпроектов

Голикова: новые нацпроекты, кроме "Молодежь России", запустят в РФ с 2025 года

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание c вице-премьерами РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Все новые национальные проекты будут запущены в России с 1 января 2025 года кроме проекта "Молодежь России", который будет запущен уже в этом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Это все планы (на запуск новых нацпроектов - ред.) с 1 января 2025 года за исключением одного национального проекта "Молодежь России", который мы должны запустить в этом году. Потому что он будет, по сути, механизмом сопровождения принимаемой нами сейчас, находящейся в высокой степени готовности, новой стратегии молодежной политики, которую мы делаем по поручению главы государства. А это, по сути, инструмент реализации", - сказала Голикова журналистам на выставке "Россия".
Она добавила, что, скорее всего, нацпроект "Молодежь России" начнут реализовывать во второй половине этого года. Вице-премьер отметила, что все национальные проекты, которые сейчас реализуются во всех сферах, так или иначе будут подстраиваться под новые приоритеты, которые объявлены президентом с 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных".
 
Татьяна ГоликоваРОССИЯ
 
 
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