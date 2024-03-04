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Голикова назвала даты запуска новых нацпроектов

Голикова назвала даты запуска новых нацпроектов - 04.03.2024, ПРАЙМ

Голикова назвала даты запуска новых нацпроектов

Все новые национальные проекты будут запущены в России с 1 января 2025 года кроме проекта "Молодежь России", который будет запущен уже в этом году, сообщила... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T13:14+0300

2024-03-04T13:14+0300

2024-03-04T13:51+0300

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Все новые национальные проекты будут запущены в России с 1 января 2025 года кроме проекта "Молодежь России", который будет запущен уже в этом году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Это все планы (на запуск новых нацпроектов - ред.) с 1 января 2025 года за исключением одного национального проекта "Молодежь России", который мы должны запустить в этом году. Потому что он будет, по сути, механизмом сопровождения принимаемой нами сейчас, находящейся в высокой степени готовности, новой стратегии молодежной политики, которую мы делаем по поручению главы государства. А это, по сути, инструмент реализации", - сказала Голикова журналистам на выставке "Россия".Она добавила, что, скорее всего, нацпроект "Молодежь России" начнут реализовывать во второй половине этого года. Вице-премьер отметила, что все национальные проекты, которые сейчас реализуются во всех сферах, так или иначе будут подстраиваться под новые приоритеты, которые объявлены президентом с 2025 года.Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных".

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татьяна голикова, россия