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Медведев заявил, что Россия доведет СВО до логического конца

Медведев заявил, что Россия доведет СВО до логического конца - 04.03.2024, ПРАЙМ

Медведев заявил, что Россия доведет СВО до логического конца

Россия доведет спецоперацию на территории Украины до логического конца, то есть до капитуляции неонацистов, подчеркнул заместитель председателя Совета... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T13:17+0300

2024-03-04T13:17+0300

2024-03-04T13:17+0300

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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Россия доведет спецоперацию на территории Украины до логического конца, то есть до капитуляции неонацистов, подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Мы безусловно доведем специальную военную операцию до логического конца, до окончательной победы, до капитуляции неонацистов", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Мероприятие, в котором принял участие Дмитрий Медведев, проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проводится с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.

украина

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россия, сво, украина