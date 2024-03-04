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Европарламент проведет голосование по запрету поставок российского СПГ

Европарламент проведет голосование по запрету поставок российского СПГ - 04.03.2024, ПРАЙМ

Европарламент проведет голосование по запрету поставок российского СПГ

В апреле 2024 года Европарламент проведет голосование по запрету поставок российского СПГ в ЕС, рассказала 4 марта еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T13:22+0300

2024-03-04T13:22+0300

2024-03-04T13:40+0300

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – ПРАЙМ. В апреле 2024 года Европарламент проведет голосование по запрету поставок российского СПГ в ЕС, рассказала 4 марта еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон."Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по директиве на пленарном заседании в апреле, что позволит нашим странам принять меры, не прибегая к санкциям", – сказала она по прибытии на заседание Совета ЕС по энергетике в ответ на вопрос журналиста о запрете поставок российского СПГ в ЕС.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.

https://1prime.ru/20240228/844586372.html

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россия, европа, спг