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Европарламент проведет голосование по запрету поставок российского СПГ - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Европарламент проведет голосование по запрету поставок российского СПГ
Европарламент проведет голосование по запрету поставок российского СПГ - 04.03.2024, ПРАЙМ
Европарламент проведет голосование по запрету поставок российского СПГ
В апреле 2024 года Европарламент проведет голосование по запрету поставок российского СПГ в ЕС, рассказала 4 марта еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T13:22+0300
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – ПРАЙМ. В апреле 2024 года Европарламент проведет голосование по запрету поставок российского СПГ в ЕС, рассказала 4 марта еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон."Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по директиве на пленарном заседании в апреле, что позволит нашим странам принять меры, не прибегая к санкциям", – сказала она по прибытии на заседание Совета ЕС по энергетике в ответ на вопрос журналиста о запрете поставок российского СПГ в ЕС.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
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россия, европа, спг
РОССИЯ, ЕВРОПА, СПГ
13:22 04.03.2024 (обновлено: 13:40 04.03.2024)
 
Европарламент проведет голосование по запрету поставок российского СПГ

Европарламент в апреле проголосует по директиве о запрете поставок российского СПГ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – ПРАЙМ. В апреле 2024 года Европарламент проведет голосование по запрету поставок российского СПГ в ЕС, рассказала 4 марта еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
"Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по директиве на пленарном заседании в апреле, что позволит нашим странам принять меры, не прибегая к санкциям", – сказала она по прибытии на заседание Совета ЕС по энергетике в ответ на вопрос журналиста о запрете поставок российского СПГ в ЕС.
Работник Нафтогаза. - ПРАЙМ, 1920, 28.02.2024
Киеву вопреки: Европа не хочет оставаться без российского газа
28 февраля, 04:49
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
 
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