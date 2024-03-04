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В Москве все хорошо, несмотря на происки врагов, заявил Собянин
В Москве все хорошо, несмотря на происки врагов, заявил Собянин - 04.03.2024, ПРАЙМ
В Москве все хорошо, несмотря на происки врагов, заявил Собянин
В Москве все складывается хорошо, несмотря на санкционное давление и происки врагов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T13:24+0300
2024-03-04T13:24+0300
2024-03-04T13:45+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В Москве все складывается хорошо, несмотря на санкционное давление и происки врагов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Чиновник 4 марта встретился с президентом России Владимиром Путиным."Несмотря на происки врагов, всевозможные санкции... не знаю, как у других, но у нас все складывается очень даже неплохо. Результаты 2023 года, я думаю, в Москве одни из самых лучших вообще за всю современную историю", - сказал он.Так, по словам Собянина, показатели по фармацевтике, автомобилестроению, микроэлектронике растут в диапазоне от 25 до 40 процентов. Кроме того, увеличиваются инвестиции в недвижимость, указал мэр.Он добавил, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта уже больше триллиона рублей.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
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сергей собянин, владимир путин, москва, санкции против рф
Сергей Собянин, Владимир Путин, МОСКВА, санкции против РФ
В Москве все хорошо, несмотря на происки врагов, заявил Собянин
Собянин: несмотря на происки врагов и санкции, в Москве все хорошо
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В Москве все складывается хорошо, несмотря на санкционное давление и происки врагов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Чиновник 4 марта встретился с президентом России Владимиром Путиным.
"Несмотря на происки врагов, всевозможные санкции... не знаю, как у других, но у нас все складывается очень даже неплохо. Результаты 2023 года, я думаю, в Москве одни из самых лучших вообще за всю современную историю", - сказал он.
Так, по словам Собянина, показатели по фармацевтике, автомобилестроению, микроэлектронике растут в диапазоне от 25 до 40 процентов. Кроме того, увеличиваются инвестиции в недвижимость, указал мэр.
Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Он добавил, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта уже больше триллиона рублей.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.