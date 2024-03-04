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В Москве все хорошо, несмотря на происки врагов, заявил Собянин

В Москве все хорошо, несмотря на происки врагов, заявил Собянин - 04.03.2024, ПРАЙМ

В Москве все хорошо, несмотря на происки врагов, заявил Собянин

В Москве все складывается хорошо, несмотря на санкционное давление и происки врагов, заявил мэр столицы Сергей Собянин. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T13:24+0300

2024-03-04T13:24+0300

2024-03-04T13:45+0300

сергей собянин

владимир путин

москва

санкции против рф

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В Москве все складывается хорошо, несмотря на санкционное давление и происки врагов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.Чиновник 4 марта встретился с президентом России Владимиром Путиным."Несмотря на происки врагов, всевозможные санкции... не знаю, как у других, но у нас все складывается очень даже неплохо. Результаты 2023 года, я думаю, в Москве одни из самых лучших вообще за всю современную историю", - сказал он.Так, по словам Собянина, показатели по фармацевтике, автомобилестроению, микроэлектронике растут в диапазоне от 25 до 40 процентов. Кроме того, увеличиваются инвестиции в недвижимость, указал мэр.Он добавил, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта уже больше триллиона рублей.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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сергей собянин, владимир путин, москва, санкции против рф