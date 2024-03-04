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США ведет против России полноценную войну, считает Медведев - 04.03.2024, ПРАЙМ
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США ведет против России полноценную войну, считает Медведев
США ведет против России полноценную войну, считает Медведев - 04.03.2024, ПРАЙМ
США ведет против России полноценную войну, считает Медведев
Сейчас США ведет полноценную войну против России, используя американское оружие, спецназ и советников, отметил заместитель председателя Совета безопасности... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T13:35+0300
2024-03-04T13:35+0300
россия
сша
война
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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Сейчас США ведет полноценную войну против России, используя американское оружие, спецназ и советников, отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание"."Это полноценная война против России американским оружием, с участием американского спецназа и американских советников… Прекрасно зная, куда простираются наши стратегические границы, Запад наплевал на столетние устои и организовал геополитическую интервенцию сначала в Грузию, потом на Украину, наблюдаем подобные попытки и в Молдавии, и в странах Центральной Азии", - сказал политик.Медведев подчеркивал ранее, что вопреки внешнему давлению, Россия доведет специальную военную операцию на Украине до логического конца, то есть до капитуляции неонацистов.
сша
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россия, сша, война
РОССИЯ, США, война
13:35 04.03.2024
 
США ведет против России полноценную войну, считает Медведев

Медведев: США ведет против России полноценную войну с американским оружием и спецназом

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Сейчас США ведет полноценную войну против России, используя американское оружие, спецназ и советников, отметил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
"Это полноценная война против России американским оружием, с участием американского спецназа и американских советников… Прекрасно зная, куда простираются наши стратегические границы, Запад наплевал на столетние устои и организовал геополитическую интервенцию сначала в Грузию, потом на Украину, наблюдаем подобные попытки и в Молдавии, и в странах Центральной Азии", - сказал политик.
Медведев подчеркивал ранее, что вопреки внешнему давлению, Россия доведет специальную военную операцию на Украине до логического конца, то есть до капитуляции неонацистов.
 
РОССИЯСШАвойна
 
 
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