https://1prime.ru/20240304/845859531.html

Захарова назвала неполную денацификацию Германии опасной для немцев

Захарова назвала неполную денацификацию Германии опасной для немцев - 04.03.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала неполную денацификацию Германии опасной для немцев

Перехваченные переговоры немецких военных продемонстрировали, что денацификация Германии еще не завершена, такая ситуация опасна для страны. Об этом заявила... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T13:38+0300

2024-03-04T13:38+0300

2024-03-04T13:47+0300

мария захарова

германия

нацизм

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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Перехваченные переговоры немецких военных продемонстрировали, что денацификация Германии еще не завершена, такая ситуация опасна для страны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Ранее 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".Захарова, комментируя содержание аудиозаписи на полях Всемирного фестиваля молодежи, отметила, что ФРГ не денацифицирована до конца."Самое чудовищное, что это приведет - и это факт, можете проверить - если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии", - сказала она.Дипломат также подчеркнула, что западные страны должны нести ответственность за свои разрушительные действия.Денацификация — комплекс мероприятий, направленных на очищение послевоенного германского и австрийского общества, культуры, прессы, экономики, образования, юриспруденции и политики от влияния нацистской идеологии. Проводилась по инициативе союзников по антигитлеровской коалиции после победы над нацистской Германией и основывалась на решениях Потсдамской конференции.

https://1prime.ru/20240304/845847080.html

германия

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мария захарова, германия, нацизм