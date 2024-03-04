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В ФАС рассказали, что может "сдержать тарифную нагрузку" на ГП - 04.03.2024, ПРАЙМ
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В ФАС рассказали, что может "сдержать тарифную нагрузку" на ГП
В ФАС рассказали, что может "сдержать тарифную нагрузку" на ГП - 04.03.2024, ПРАЙМ
В ФАС рассказали, что может "сдержать тарифную нагрузку" на ГП
Разрешение включать в сетевые тарифы долги обанкротившихся гарантирующих поставщиков (ГП) помогут оптимизировать тарифную нагрузку и привлечь инвестиций в... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T13:53+0300
2024-03-04T13:53+0300
россия
фас
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Разрешение включать в сетевые тарифы долги обанкротившихся гарантирующих поставщиков (ГП) помогут оптимизировать тарифную нагрузку и привлечь инвестиций в электросетевой комплекс, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ РИА Новости. В настоящее время расходы сетевых компаний на создание резерва по сомнительным долгам, а также на списание просроченной и безнадежной задолженности гарантирующих поставщиков, в том числе находящихся в процедуре банкротства, не учитываются в тарифах сетевых компаний на передачу электроэнергии. ФАС хочет разрешить сетевым компаниям включать в тарифы на передачу долги гарантирующих поставщиков, находящихся в процедуре банкротства. "Согласно разработанному службой проекту, подтвержденные затраты могут быть включены в "закрытый" перечень расходов на амортизацию, что позволит исключить эти расходы при формировании необходимой валовой выручки на последующий период и сдержать тарифную нагрузку", - прокомментировали агентству в ведомстве. "Разработанные ФАС России изменения направлены на привлечение инвестиций в электросетевой комплекс. Акт применяется ко всем территориальным сетевым организациям", - добавили в ФАС. "Закрытый" перечень расходов включает в себя затраты на финансирование инвестиционных проектов, не включенных в инвестиционные программы, техприсоединение льготных категорий заявителей до 150 кВт, предотвращение и ликвидацию аварий, исполнение решений суда и контролирующих органов, инвестиционные проекты, пояснили в антимонопольной службе. По оценкам компании "Россети", объем такой задолженности перед компанией в настоящее время составляет порядка 20 миллиардов рублей. Это средства, которые должны были быть направлены на содержание и развитие электросетевого комплекса, но не были получены и выведены из оборота недобросовестными сбытовыми компаниями, замечают в "Россетях".
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россия, фас
РОССИЯ, ФАС
13:53 04.03.2024
 
В ФАС рассказали, что может "сдержать тарифную нагрузку" на ГП

ФАС: включение долгов обанкротившихся ГП в тарифы сетей "сдержит тарифную нагрузку"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Разрешение включать в сетевые тарифы долги обанкротившихся гарантирующих поставщиков (ГП) помогут оптимизировать тарифную нагрузку и привлечь инвестиций в электросетевой комплекс, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ РИА Новости.
В настоящее время расходы сетевых компаний на создание резерва по сомнительным долгам, а также на списание просроченной и безнадежной задолженности гарантирующих поставщиков, в том числе находящихся в процедуре банкротства, не учитываются в тарифах сетевых компаний на передачу электроэнергии.
ФАС хочет разрешить сетевым компаниям включать в тарифы на передачу долги гарантирующих поставщиков, находящихся в процедуре банкротства. "Согласно разработанному службой проекту, подтвержденные затраты могут быть включены в "закрытый" перечень расходов на амортизацию, что позволит исключить эти расходы при формировании необходимой валовой выручки на последующий период и сдержать тарифную нагрузку", - прокомментировали агентству в ведомстве.
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"Разработанные ФАС России изменения направлены на привлечение инвестиций в электросетевой комплекс. Акт применяется ко всем территориальным сетевым организациям", - добавили в ФАС.
"Закрытый" перечень расходов включает в себя затраты на финансирование инвестиционных проектов, не включенных в инвестиционные программы, техприсоединение льготных категорий заявителей до 150 кВт, предотвращение и ликвидацию аварий, исполнение решений суда и контролирующих органов, инвестиционные проекты, пояснили в антимонопольной службе.
По оценкам компании "Россети", объем такой задолженности перед компанией в настоящее время составляет порядка 20 миллиардов рублей. Это средства, которые должны были быть направлены на содержание и развитие электросетевого комплекса, но не были получены и выведены из оборота недобросовестными сбытовыми компаниями, замечают в "Россетях".
 
РОССИЯФАС
 
 
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