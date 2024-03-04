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В "Алросе" оценили, насколько компания готова к кризису на рынке алмазов

В "Алросе" оценили, насколько компания готова к кризису на рынке алмазов - 04.03.2024, ПРАЙМ

В "Алросе" оценили, насколько компания готова к кризису на рынке алмазов

Компания "Алроса" создала "подушку безопасности", которая поможет пережить кризис на мировом рынке алмазов, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T14:00+0300

2024-03-04T14:00+0300

2024-03-04T14:01+0300

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ЯКУТСК, 4 мар - ПРАЙМ. Компания "Алроса" создала "подушку безопасности", которая поможет пережить кризис на мировом рынке алмазов, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. Отмечается, что в понедельник итоги работы алмазодобывающей компании в первые два месяца 2024 года и планы обсудили на встрече главы Якутии Айсена Николаева с генеральным директором - председателем правления "Алросы" Павлом Маринычевым. Как отметил топ-менеджер компании, все ключевые показатели выполняются в полном объеме. "Компания подготовилась к тем кризисным явлениям, которые есть на мировом алмазном рынке и в этом году. Предприятие создало сопутствующую финансовую "подушку безопасности", – приводятся слова Маринычева. По поводу планов на текущий год он рассказал, что "Алроса" должна принять серьезные инвестиционные решения. "Компании нужно переходить на добычу алмазов подземным способом, и решения эти нужно принимать уже сегодня. Кроме того, необходимо вовлекать в хозяйственный оборот небольшие месторождения для того, чтобы в перспективе была минерально-сырьевая база для запуска требующихся производственных мощностей", - говорится в сообщении. Николаев, в свою очередь, заострил внимание на социальных планах "Алросы" и вопросам взаимодействия с местными администрациями. В ответ Маринычев сказал, что социально ориентированная политика компании будет только усиливаться. Страны G7 c марта расширили санкции против российских алмазов, а к осени готовят механизм отслеживания происхождения камней. Цель - изолировать поставщиков от мирового рынка. Однако крупнейшие игроки отрасли предупредили: последствия будет разрушительными, дефицит и резкий рост цен неизбежны. В США же опасаются закрытия целого ряда предприятий. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат, в 2021 году - 32,4 миллиона карат.

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россия, алмазы, алроса, санкции против рф