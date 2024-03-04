https://1prime.ru/20240304/845861068.html
В "Алросе" оценили, насколько компания готова к кризису на рынке алмазов
В "Алросе" оценили, насколько компания готова к кризису на рынке алмазов - 04.03.2024, ПРАЙМ
В "Алросе" оценили, насколько компания готова к кризису на рынке алмазов
Компания "Алроса" создала "подушку безопасности", которая поможет пережить кризис на мировом рынке алмазов, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T14:00+0300
2024-03-04T14:00+0300
2024-03-04T14:01+0300
россия
алмазы
алроса
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83762/62/837626201_0:234:2811:1815_1920x0_80_0_0_5151844ff3d12ea6d0cbcaa913f1e971.jpg
ЯКУТСК, 4 мар - ПРАЙМ. Компания "Алроса" создала "подушку безопасности", которая поможет пережить кризис на мировом рынке алмазов, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. Отмечается, что в понедельник итоги работы алмазодобывающей компании в первые два месяца 2024 года и планы обсудили на встрече главы Якутии Айсена Николаева с генеральным директором - председателем правления "Алросы" Павлом Маринычевым. Как отметил топ-менеджер компании, все ключевые показатели выполняются в полном объеме. "Компания подготовилась к тем кризисным явлениям, которые есть на мировом алмазном рынке и в этом году. Предприятие создало сопутствующую финансовую "подушку безопасности", – приводятся слова Маринычева. По поводу планов на текущий год он рассказал, что "Алроса" должна принять серьезные инвестиционные решения. "Компании нужно переходить на добычу алмазов подземным способом, и решения эти нужно принимать уже сегодня. Кроме того, необходимо вовлекать в хозяйственный оборот небольшие месторождения для того, чтобы в перспективе была минерально-сырьевая база для запуска требующихся производственных мощностей", - говорится в сообщении. Николаев, в свою очередь, заострил внимание на социальных планах "Алросы" и вопросам взаимодействия с местными администрациями. В ответ Маринычев сказал, что социально ориентированная политика компании будет только усиливаться. Страны G7 c марта расширили санкции против российских алмазов, а к осени готовят механизм отслеживания происхождения камней. Цель - изолировать поставщиков от мирового рынка. Однако крупнейшие игроки отрасли предупредили: последствия будет разрушительными, дефицит и резкий рост цен неизбежны. В США же опасаются закрытия целого ряда предприятий. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат, в 2021 году - 32,4 миллиона карат.
https://1prime.ru/20240228/844790932.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83762/62/837626201_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_ae64e5a49ef524de1e8c220b1f026392.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алмазы, алроса, санкции против рф
РОССИЯ, алмазы, Алроса, санкции против РФ
В "Алросе" оценили, насколько компания готова к кризису на рынке алмазов
"Алроса": компания создала "подушку безопасности", чтобы пережить кризис на рынке алмазов
ЯКУТСК, 4 мар - ПРАЙМ. Компания "Алроса" создала "подушку безопасности", которая поможет пережить кризис на мировом рынке алмазов, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
Отмечается, что в понедельник итоги работы алмазодобывающей компании в первые два месяца 2024 года и планы обсудили на встрече главы Якутии Айсена Николаева с генеральным директором - председателем правления "Алросы" Павлом Маринычевым.
Как отметил топ-менеджер компании, все ключевые показатели выполняются в полном объеме. "Компания подготовилась к тем кризисным явлениям, которые есть на мировом алмазном рынке и в этом году. Предприятие создало сопутствующую финансовую "подушку безопасности", – приводятся слова Маринычева.
"Алроса" заплатила почти 1,5 миллиарда рублей налога на сверхприбыль
По поводу планов на текущий год он рассказал, что "Алроса" должна принять серьезные инвестиционные решения. "Компании нужно переходить на добычу алмазов подземным способом, и решения эти нужно принимать уже сегодня. Кроме того, необходимо вовлекать в хозяйственный оборот небольшие месторождения для того, чтобы в перспективе была минерально-сырьевая база для запуска требующихся производственных мощностей", - говорится в сообщении.
Николаев, в свою очередь, заострил внимание на социальных планах "Алросы" и вопросам взаимодействия с местными администрациями. В ответ Маринычев сказал, что социально ориентированная политика компании будет только усиливаться.
Страны G7 c марта расширили санкции против российских алмазов, а к осени готовят механизм отслеживания происхождения камней. Цель - изолировать поставщиков от мирового рынка. Однако крупнейшие игроки отрасли предупредили: последствия будет разрушительными, дефицит и резкий рост цен неизбежны. В США же опасаются закрытия целого ряда предприятий.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат, в 2021 году - 32,4 миллиона карат.