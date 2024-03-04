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Товарооборот России и Казахстана в 2023 году превысил 2,5 триллиона рублей

Товарооборот России и Казахстана в 2023 году превысил 2,5 триллиона рублей - 04.03.2024, ПРАЙМ

Товарооборот России и Казахстана в 2023 году превысил 2,5 триллиона рублей

Российско-казахстанское взаимодействие успешно развивается, в прошлом году взаимный товарооборот двух стран превысил рекордный показатель 2022 года, заявил... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T14:13+0300

2024-03-04T14:13+0300

2024-03-04T14:14+0300

россия

казахстан

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торговля

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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российско-казахстанское взаимодействие успешно развивается, в прошлом году взаимный товарооборот двух стран превысил рекордный показатель 2022 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в Москве. "Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана, и в прошлом году взаимный товарооборот составил более 2,5 триллионов рублей, или 12,6 триллиона тенге. И превысил соответственно рекордный показатель 2022 года. Накопленные российские инвестиции в экономику Казахстана — это 1,5 триллиона рублей", — сказал Мишустин, отметив, что страны реализуют масштабные проекты в различных отраслях.Премьер-министр отметил, что Россия уделяет приоритетное внимание укреплению добрососедских и союзнических отношений с Казахстаном на основе "взаимного уважения, доверия, стратегического партнерства и на историческую дружбу народов". "Несмотря на турбулентность в глобальной экономике, российско-казахстанское взаимодействие успешно развивается", — заключил он.

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россия, казахстан, товарооборот, торговля