https://1prime.ru/20240304/845863900.html

"Круче, чем Карибский кризис". Медведев оценил угрозу ядерного конфликта

"Круче, чем Карибский кризис". Медведев оценил угрозу ядерного конфликта - 04.03.2024, ПРАЙМ

"Круче, чем Карибский кризис". Медведев оценил угрозу ядерного конфликта

Угроза ядерного конфликта в данный момент выше, чем во время Карибского кризиса, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T14:20+0300

2024-03-04T14:20+0300

2024-03-04T14:30+0300

дмитрий медведев

ядерная угроза

карибский кризис

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845861773_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_f5a54a96978aaf649d252a2d01386e5b.jpg

СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Угроза ядерного конфликта в данный момент выше, чем во время Карибского кризиса, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик, отвечая на вопросы участников марафона "Знание.Первые", отметил, что главной угрозой сейчас является угроза ядерного конфликта. По его словам, она в сто крат круче, чем во время Карибского кризиса, когда СССР и США мерились возможностями. Как подчеркнул Медведев, "сейчас они вооюют" с Россией, поэтому конфликт может перейти в другую фазу. Политик напомнил, что "в какой-то момент имел в распоряжении известный чемодан с ядерным оружием", и на этом фоне понимает существенность и тонкость соответствующией разделительной линии. Он также подчеркнул, что от случайностей никто не застрахован."Нам говорят: "Русские только пугают, они ничего подобного не сделают, они просто пытаются что-то выторговать для себя. Они же не сумасшедшие". Да, мы не сумасшедшие, конечно. Но у нас есть специальный документ - основы нашего ядерного сдерживания", - сказал зампред Совбеза РФ.По его словам, в документе четко прописано, когда Россия применит ядерное оружие."Об этом наши недруги не должны забывать. И мы, конечно, должны предпринимать все, чтобы этого не случилось", - подытожил Медведев. Карибский кризис - чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами в октябре 1962 года. Годом ранее Аммерика разместила в Турции ракеты средней дальности, которые могли долететь даже для Москвы. В ответ СССР поставил собственные силы на Кубу. В результате урегулирования кризиса США вывели подразделения из Турции, Советствий Союз - с Кубы. Также стороны провели прямую телефонную линию между главами двух государств.Отмечается, что Карибский кризис вошел в историю как момент, близкий к началу ядерной войны.

https://1prime.ru/20240301/nuclear-845770542.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий медведев, ядерная угроза, карибский кризис