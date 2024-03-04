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В США оценили возможности мира отказаться от ископаемого топлива - 04.03.2024, ПРАЙМ
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В США оценили возможности мира отказаться от ископаемого топлива
В США оценили возможности мира отказаться от ископаемого топлива - 04.03.2024, ПРАЙМ
В США оценили возможности мира отказаться от ископаемого топлива
Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что у мирового сообщества нет денег для отказа от ископаемого топлива для достижения | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T14:33+0300
2024-03-04T14:58+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что у мирового сообщества нет денег для отказа от ископаемого топлива для достижения нулевого баланса выбросов к 2050 году. В интервью британской газете Financial Times Керри отметил, что после конференции ООН по климату, у мира появились рамки для отхода от ископаемого топлива. "Но у нас нет денег... Мы должны быстрее внедрять механизмы финансирования, которые действительно будут способствовать этому переходу в нужном темпе", - заявил изданию специальный посланник президента США по вопросам климата. Керри подчеркнул, что уйдет в отставку, потому как гражданин США он сможет работать с кем захочет, чтобы помочь ускорить отход от ископаемого топлива. Он также отметил, что собирается продолжать поддерживать президента США Джо Байдена. Ранее Белый дом подтвердил отставку Джона Керри с поста спецпредставителя президента США по вопросам климата. В декабре 2023 года секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата опубликовал новый проект текста Глобального подведения итогов на COP28. В нем признается необходимость отхода от ископаемого топлива для достижения нулевого баланса выбросов к 2050 году. Однако документ не требует "поэтапного отказа" от него, как настаивают западные страны и ряд островных государств. Президент COP28 Султан аль-Джабер заявил, что окончательный проект документа был одобрен без каких-либо возражений.
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мир, сша, топливо
МИР, США, топливо
14:33 04.03.2024 (обновлено: 14:58 04.03.2024)
 
В США оценили возможности мира отказаться от ископаемого топлива

В США заявили, что у мирового сообщества нет денег для отказа от ископаемого топлива

© Unsplash/Brad WeaverПриродный газ
Природный газ
© Unsplash/Brad Weaver
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри заявил, что у мирового сообщества нет денег для отказа от ископаемого топлива для достижения нулевого баланса выбросов к 2050 году.
В интервью британской газете Financial Times Керри отметил, что после конференции ООН по климату, у мира появились рамки для отхода от ископаемого топлива.
"Но у нас нет денег... Мы должны быстрее внедрять механизмы финансирования, которые действительно будут способствовать этому переходу в нужном темпе", - заявил изданию специальный посланник президента США по вопросам климата.
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Керри подчеркнул, что уйдет в отставку, потому как гражданин США он сможет работать с кем захочет, чтобы помочь ускорить отход от ископаемого топлива. Он также отметил, что собирается продолжать поддерживать президента США Джо Байдена.
Ранее Белый дом подтвердил отставку Джона Керри с поста спецпредставителя президента США по вопросам климата.
В декабре 2023 года секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата опубликовал новый проект текста Глобального подведения итогов на COP28. В нем признается необходимость отхода от ископаемого топлива для достижения нулевого баланса выбросов к 2050 году. Однако документ не требует "поэтапного отказа" от него, как настаивают западные страны и ряд островных государств. Президент COP28 Султан аль-Джабер заявил, что окончательный проект документа был одобрен без каких-либо возражений.
 
МИРСШАтопливо
 
 
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