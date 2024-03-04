https://1prime.ru/20240304/845866695.html

Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США

Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США - 04.03.2024, ПРАЙМ

Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США

В предвыборной гонке в США нет темной лошадки, но есть два старых коня, сыронизировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T15:15+0300

2024-03-04T15:15+0300

2024-03-04T15:16+0300

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84227/23/842272309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_faffc6e03548ff9ad3fe77bbfd2cd328.jpg

СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. В предвыборной гонке в США нет темной лошадки, но есть два старых коня, сыронизировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание"."Мне кажется, что там все акценты плюс-минус понятны, там есть не темная лошадка, а две старые лошади, или два старых коня. Не могу, кстати, сказать, что они борозды не испортят, в соответствии с русской поговоркой, но они есть", - заметил он, отвечая на вопрос, есть ли темная лошадка среди претендентов на пост президента США.Политик подчеркнул, что каждый кандидат может победить, однако если Дональда Трампа "окончательно законопатят в тюрьму", а Байден не вспомнит об инаугурации, то избрать их не смогут. Тем не менее, по словам Медведева, даже если Трампа "законопатят", он все равно сможет занять пост главы Белого дома."... Таково американское избирательное право", - добавил Медведев.Как резюмировал политик, России неважно, кто станет новым президентом США, так как страна готова в любой момент устанавливать продуктивные отношения.Марафон "Знание.Первые" проводится в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатор фестиваля - Росмолодежь.

https://1prime.ru/20240304/845841798.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша