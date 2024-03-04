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Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США
Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США - 04.03.2024, ПРАЙМ
Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США
В предвыборной гонке в США нет темной лошадки, но есть два старых коня, сыронизировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T15:15+0300
2024-03-04T15:16+0300
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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. В предвыборной гонке в США нет темной лошадки, но есть два старых коня, сыронизировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание"."Мне кажется, что там все акценты плюс-минус понятны, там есть не темная лошадка, а две старые лошади, или два старых коня. Не могу, кстати, сказать, что они борозды не испортят, в соответствии с русской поговоркой, но они есть", - заметил он, отвечая на вопрос, есть ли темная лошадка среди претендентов на пост президента США.Политик подчеркнул, что каждый кандидат может победить, однако если Дональда Трампа "окончательно законопатят в тюрьму", а Байден не вспомнит об инаугурации, то избрать их не смогут. Тем не менее, по словам Медведева, даже если Трампа "законопатят", он все равно сможет занять пост главы Белого дома."... Таково американское избирательное право", - добавил Медведев.Как резюмировал политик, России неважно, кто станет новым президентом США, так как страна готова в любой момент устанавливать продуктивные отношения.Марафон "Знание.Первые" проводится в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатор фестиваля - Росмолодежь.
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россия, сша
РОССИЯ, США
15:15 04.03.2024 (обновлено: 15:16 04.03.2024)
 
Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США

Медведев: в предвыборной гонке в США нет темной лошадки, есть два старых коня

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев
Зампред Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. В предвыборной гонке в США нет темной лошадки, но есть два старых коня, сыронизировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание".
"Мне кажется, что там все акценты плюс-минус понятны, там есть не темная лошадка, а две старые лошади, или два старых коня. Не могу, кстати, сказать, что они борозды не испортят, в соответствии с русской поговоркой, но они есть", - заметил он, отвечая на вопрос, есть ли темная лошадка среди претендентов на пост президента США.
Политик подчеркнул, что каждый кандидат может победить, однако если Дональда Трампа "окончательно законопатят в тюрьму", а Байден не вспомнит об инаугурации, то избрать их не смогут.
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Тем не менее, по словам Медведева, даже если Трампа "законопатят", он все равно сможет занять пост главы Белого дома.
"... Таково американское избирательное право", - добавил Медведев.
Как резюмировал политик, России неважно, кто станет новым президентом США, так как страна готова в любой момент устанавливать продуктивные отношения.
Марафон "Знание.Первые" проводится в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатор фестиваля - Росмолодежь.
 
РОССИЯСША
 
 
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