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Польша выдвинула новую идею запрета импорта из России и Белоруссии

Польша выдвинула новую идею запрета импорта из России и Белоруссии - 04.03.2024, ПРАЙМ

Польша выдвинула новую идею запрета импорта из России и Белоруссии

Польша призовет Еврокомиссию внести полный запрет на импорт продовольственных товаров из России и Белоруссии, приводит Bloomberg слова премьер-министра Польши... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T15:24+0300

2024-03-04T15:24+0300

2024-03-04T15:24+0300

польша

дональд туск

запрет

запрет на ввоз

продовольствие

россия

белоруссия

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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Польша призовет Еврокомиссию внести полный запрет на импорт продовольственных товаров из России и Белоруссии, приводит Bloomberg слова премьер-министра Польши Дональда Туска."Я убежден, что совместное решение ЕС будет более эффективным, чем решения отдельных стран региона", — заявил Туск в ходе пресс-конференции со своим литовским коллегой Ингридой Шимоните.Шимоните отметила, что Литва поддержит европейскую инициативу ввести полное эмбарго российских продовольственных товаров.План по вводу полного запрета импорта продовольствия из России и Белоруссии — это ответ правительства Польши на требования протестующих фермеров, которые выступают против так называемого "неконтролируемого ввоза" сельскохозяйственных товаров с Украины.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.

https://1prime.ru/20240227/844594850.html

польша

белоруссия

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польша, дональд туск, запрет, запрет на ввоз, продовольствие, россия, белоруссия