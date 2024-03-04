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Польша выдвинула новую идею запрета импорта из России и Белоруссии
Польша выдвинула новую идею запрета импорта из России и Белоруссии - 04.03.2024, ПРАЙМ
Польша выдвинула новую идею запрета импорта из России и Белоруссии
Польша призовет Еврокомиссию внести полный запрет на импорт продовольственных товаров из России и Белоруссии, приводит Bloomberg слова премьер-министра Польши... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T15:24+0300
2024-03-04T15:24+0300
2024-03-04T15:24+0300
польша
дональд туск
запрет
запрет на ввоз
продовольствие
россия
белоруссия
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Польша призовет Еврокомиссию внести полный запрет на импорт продовольственных товаров из России и Белоруссии, приводит Bloomberg слова премьер-министра Польши Дональда Туска."Я убежден, что совместное решение ЕС будет более эффективным, чем решения отдельных стран региона", — заявил Туск в ходе пресс-конференции со своим литовским коллегой Ингридой Шимоните.Шимоните отметила, что Литва поддержит европейскую инициативу ввести полное эмбарго российских продовольственных товаров.План по вводу полного запрета импорта продовольствия из России и Белоруссии — это ответ правительства Польши на требования протестующих фермеров, которые выступают против так называемого "неконтролируемого ввоза" сельскохозяйственных товаров с Украины.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.
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польша, дональд туск, запрет, запрет на ввоз, продовольствие, россия, белоруссия
ПОЛЬША, Дональд Туск, запрет, запрет на ввоз, продовольствие, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
Польша выдвинула новую идею запрета импорта из России и Белоруссии
Польша призовет ЕК ввести полный запрет на импорт продовольствия из РФ и РБ
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ.
Польша призовет Еврокомиссию внести полный запрет на импорт продовольственных товаров из России и Белоруссии, приводит Bloomberg
слова премьер-министра Польши Дональда Туска.
"Я убежден, что совместное решение ЕС будет более эффективным, чем решения отдельных стран региона", — заявил Туск в ходе пресс-конференции со своим литовским коллегой Ингридой Шимоните.
Польша готова расширить эмбарго на украинское зерно из-за бездействия ЕС
Шимоните отметила, что Литва поддержит европейскую инициативу ввести полное эмбарго российских продовольственных товаров.
План по вводу полного запрета импорта продовольствия из России и Белоруссии — это ответ правительства Польши на требования протестующих фермеров, которые выступают против так называемого "неконтролируемого ввоза" сельскохозяйственных товаров с Украины.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.