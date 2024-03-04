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Совет ЕС согласовал продление на год сокращение спроса на газ на 15% - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Совет ЕС согласовал продление на год сокращение спроса на газ на 15%
Совет ЕС согласовал продление на год сокращение спроса на газ на 15% - 04.03.2024, ПРАЙМ
Совет ЕС согласовал продление на год сокращение спроса на газ на 15%
Совет ЕС продлит на год — до 31 марта 2025 года — добровольное сокращение спроса на газ в ЕС на 15% для обеспечения надежности поставок и поддержания... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T15:34+0300
2024-03-04T15:34+0300
сокращение
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар — ПРАЙМ. Совет ЕС продлит на год — до 31 марта 2025 года — добровольное сокращение спроса на газ в ЕС на 15% для обеспечения надежности поставок и поддержания стабильности цен, следует из распространенного в понедельник пресс-релиза Совета. Ранее Еврокомиссия вновь предложила продлить действие сокращения спроса на газ в ЕС на 15%. В настоящий момент механизм действует до 31 марта 2024 года после предыдущего продления в прошлом году.Отмечается, что политическое соглашение должен официально принять Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет в марте 2024 года. Продолжение сокращение спроса на газ по-прежнему необходимо для обеспечения достаточных запасов энергоносителя для следующей зимы, несмотря на улучшение надёжности поставок, сказано в пресс-релизе. В июле 2022 года Еврокомиссия предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое позднее согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним потреблением газа за последние пять лет. Способы экономии "голубого топлива" государства смогут выбирать сами. Позднее совет ЕС продлил на год - до 31 марта 2024 года — действие механизма.
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сокращение
сокращение
15:34 04.03.2024
 
Совет ЕС согласовал продление на год сокращение спроса на газ на 15%

Совет ЕС согласовал продление на год сокращение спроса на газ в Евросоюзе на 15%

© Unsplash/Kwon Junho Газовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Kwon Junho
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар — ПРАЙМ. Совет ЕС продлит на год — до 31 марта 2025 года — добровольное сокращение спроса на газ в ЕС на 15% для обеспечения надежности поставок и поддержания стабильности цен, следует из распространенного в понедельник пресс-релиза Совета.
Ранее Еврокомиссия вновь предложила продлить действие сокращения спроса на газ в ЕС на 15%. В настоящий момент механизм действует до 31 марта 2024 года после предыдущего продления в прошлом году.
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Отмечается, что политическое соглашение должен официально принять Совет ЕС. Ожидается, что это произойдет в марте 2024 года.
Продолжение сокращение спроса на газ по-прежнему необходимо для обеспечения достаточных запасов энергоносителя для следующей зимы, несмотря на улучшение надёжности поставок, сказано в пресс-релизе.
В июле 2022 года Еврокомиссия предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое позднее согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок. Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года по сравнению со средним потреблением газа за последние пять лет. Способы экономии "голубого топлива" государства смогут выбирать сами. Позднее совет ЕС продлил на год - до 31 марта 2024 года — действие механизма.
 
сокращение
 
 
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