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Лавров назвал главного пострадавшего в войне Запада против России
Лавров назвал главного пострадавшего в войне Запада против России - 04.03.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал главного пострадавшего в войне Запада против России
В войне Запада против России одними из главных пострадавших стали европейские страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T15:57+0300
2024-03-04T15:57+0300
2024-03-04T15:57+0300
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СИРИУС, 4 мар — ПРАЙМ. В войне Запада против России одними из главных пострадавших стали европейские страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Европа — один из самых главных пострадавших в этой войне Запада против России. Попутно заставили Европу выкачать все свои вооружения на Украину и тут же стали продавать американские вооружения на замену тому, что было передано Киеву", — сказал Лавров, выступая на сессии Всемирного фестиваля молодежи. Он подчеркнул, что Украина является "сугубо коммерческим проектом" Вашингтона, в рамках которого США попытались заработать на агрессии, которую "они в разных регионах мира начинали".Как отметил министр, Вашингтон делал все, чтобы разрушить отношения Москвы и стран ЕС в энергетической сфере, предложив взамен европейским странам дорогой сжиженный природный газ из США. "Стали делать наши западные, американские, коллеги все, чтобы вот эта связка европейско-российская через германское лидерство, чтобы она не состоялась. Они взорвали, все это прекрасно знают, газопроводы "Северные потоки", которые поставляли очень по приемлемым ценам газ, обеспечивавшей прибыльность, эффективность германской экономики, ее бурный рост", — добавил он. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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европа, сша, вашингтон, украина, агрессия, сергей лавров
ЕВРОПА, США, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, Агрессия, Сергей Лавров
Лавров назвал главного пострадавшего в войне Запада против России
Лавров: в войне Запада против России пострадала сама Европа
СИРИУС, 4 мар — ПРАЙМ. В войне Запада против России одними из главных пострадавших стали европейские страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европа — один из самых главных пострадавших в этой войне Запада против России. Попутно заставили Европу выкачать все свои вооружения на Украину и тут же стали продавать американские вооружения на замену тому, что было передано Киеву", — сказал Лавров, выступая на сессии Всемирного фестиваля молодежи.
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Он подчеркнул, что Украина является "сугубо коммерческим проектом" Вашингтона, в рамках которого США попытались заработать на агрессии, которую "они в разных регионах мира начинали".
Как отметил министр, Вашингтон делал все, чтобы разрушить отношения Москвы и стран ЕС в энергетической сфере, предложив взамен европейским странам дорогой сжиженный природный газ из США.
"Стали делать наши западные, американские, коллеги все, чтобы вот эта связка европейско-российская через германское лидерство, чтобы она не состоялась. Они взорвали, все это прекрасно знают, газопроводы "Северные потоки", которые поставляли очень по приемлемым ценам газ, обеспечивавшей прибыльность, эффективность германской экономики, ее бурный рост", — добавил он.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.